"Radikal nicht das richtige Wort": Allgäuer Klimaaktivisten über Strafen, Blockaden und die Zukunft

05.02.2023 | Stand: 17:57 Uhr

Mit Straßenblockaden und Hungerstreiks sorgt die „Letzte Generation“ seit knapp einem Jahr für Aufsehen. Bei den bundesweiten Protestaktionen fürs Klima sind auch junge Menschen aus der Region dabei. So kletterte die Oberallgäuerin Maja Winkelmann im November aufs Brandenburger Tor. Maximilian Wallstein, ebenfalls aus dem Oberallgäu, klebte sich in Kempten auf die Straße und stand dafür kürzlich vor Gericht. Und sie wollen weitermachen. Am Montag soll es wieder Protestaktionen geben.

Frau Winkelmann, wie hat der Protest der „Letzten Generation“ Ihren Alltag verändert?

Maja Winkelmann: Hätte mir vor einem Jahr jemand gesagt, dass ich vor Gericht und im Gefängnis war, weil ich mich friedlich für den Klimaschutz einsetze, hätte ich das nicht geglaubt. Mein Alltag ist heute ein ganz anderer. Ich habe mein Studium beendet, meine Wohnung und meinen Nebenjob gekündigt. Ich mache das ziemlich in Vollzeit, seit ich im Februar 2022 zum ersten Mal in Bayreuth bei einer Aktion dabei war.

Sie haben sich auf dem Brandenburger Tor festgeklebt oder an Ölpipelines, wurden dafür auch strafrechtlich verfolgt. Warum so radikal?

Winkelmann: Radikal finde ich nicht das richtige Wort. Wenn ich sehe, was wir alles verlieren, wenn wir jetzt eben nichts tun, dann finde ich das radikal. Wir fordern ein Tempolimit und ein 9-Euro-Ticket, das sind recht einfache Forderungen. Doch so etwas geht die Politik nicht an. Dem gegenüber erscheinen mir unsere kleinen Handlungen nicht als radikal.

Herr Wallstein, Sie halten sich eher im Hintergrund, waren in Kempten lediglich einmal bei einer Blockade dabei, für die sie kürzlich vor Gericht standen. Schrecken Sie solche Strafen ab?

Maximilian Wallstein: Vor ein paar Jahren hätte mich das vielleicht noch abgeschreckt. Ich setze mich schon lange für den Klimaschutz ein und war bei vielen großen Demos dabei. Meine Erfahrungen haben mich immer mehr in die Richtung der „Letzten Generation“ gebracht.

Welche Erfahrungen waren das?

Wallstein: Ich war bei der globalen Umweltbewegung Extinction Rebellion aktiv, habe auch da immer wieder mit auf der Straße gesessen und bin dafür schon vor Gericht gestanden. Dabei habe ich bemerkt, dass dieses sich Verteidigen nichts ist, das mich abschrecken muss. Ich habe das ja aus tiefster Überzeugung und aus tiefstem Herzen gemacht. Gleichzeitig dachte ich eine Zeit lang, dass ich durch den Aktivismus nicht mehr in den Staatsdienst kann. Inzwischen habe ich für mich aber entschieden, dass das Risiko der Klimakrise weitaus höher ist als das Risiko, wegen einer Vorstrafe im Führungszeugnis nicht Lehrer werden zu können.

"Keine Frage des individuellen Konsums": So leben Klimaaktivisten aus dem Allgäu

In Großbritannien haben vergleichbare Klimaschutzgruppen angekündigt, sich nicht mehr auf Straßen festkleben zu wollen. Es ist etwa eine Großdemo im April im Londoner Regierungsviertel geplant. Sehen auch Sie solche Proteste als Möglichkeit, mehr Menschen zu erreichen?

Winkelmann: Wir passen unsere Aktionsformen immer wieder an und reflektieren. Wir sind zum Beispiel wieder davon abgekommen, uns an Ölpipelines festzukleben. Das hat zwar gefühlt bei mehr Menschen für Zuspruch gesorgt, aber es wurde auch weniger darüber gesprochen.

Wallstein: Momentan zeigt sich bei uns, dass Sitzblockaden einfach das wirksamste Mittel sind. Auf der Straße sind wir mitten in der Gesellschaft. Die Menschen können uns nicht ignorieren oder einfach wegschauen, genauso wenig wie die Politik. Sie müssen sich mit uns beschäftigen.

Bei vielen Menschen sorgen Sie damit aber eher für Wut...

Wallstein: Das Ziel ist nicht, dass möglichst viele Leute uns gut finden oder sich uns alle, die im Stau stehen, anschließen. Wir sprechen, wenn wir auf der Straße sitzen, die Autofahrenden nicht direkt an. Es geht uns darum, dass sich alle positionieren und mit dem Thema beschäftigen. Dass es überall auf den Tisch kommt.

Winkelmann: Und im vergangenen Jahr hat sich auch unsere Wahrnehmung in der Öffentlichkeit geändert. Ich weiß noch, als ich die ersten Male auf der Straße saß, kam eigentlich nur negatives Feedback. Mittlerweile empfinde ich das als relativ ausgeglichen.

In sogenannten Aktionstrainings bereiten Sie sich auf Blockaden vor, also eigentlich auf Straftaten.

Winkelmann: Ich gebe solche Trainings. Wir setzen uns auch mit den rechtlichen Konsequenzen auseinander. Aber es geht vor allem darum, den Menschen zu zeigen, was auf sie zukommt, wenn sie sich auf die Straße setzen. Wie kann ich deeskalieren, wenn aggressive Autofahrende auf mich zukommen, und wie kann ich mich und andere schützen?

Auf der Straße reagieren Sie meist gar nicht auf schreiende Autofahrer, ignorieren sie eher. Was geht da in Ihnen vor?

Wallstein: Wenn Autofahrer wütend sind, ist es manchmal beängstigend und einschüchternd. Meist kann ich das aber gut nachfühlen und äußere dann Verständnis für deren Wut. Was mich viel eher wütend macht, sind Urteile, die gegen uns gefällt werden, wie kürzlich in Kempten. Wir brauchen jetzt Entscheidungsträgerinnen, auch Richter, die wirklich Mut haben. Sie haben die Möglichkeit, uns freizusprechen, das haben manche Gerichte schon getan.

Nachdem zwei andere Klimaaktivisten nach Thailand geflogen sind, steht die „Letzte Generation“ wegen des Konsumverhaltens Einzelner in der Diskussion.

Wallstein: Ich habe über meinen eigenen Beitrag zum Klimaschutz mit dem Aktivismus angefangen. Ich ernähre mich fast ausschließlich vegan, fahre kaum Auto. Es hat niemand je gesagt, dass perfektes Konsumverhalten Voraussetzung für ein Engagement bei der Letzten Generation wäre. Im Gegenteil. Die Debatte lenkt vom eigentlichen Problem ab und moralisiert den individuellen Konsum. Die Politik trägt Verantwortung für den Klimawandel und sitzt am längeren Hebel.

Das sind Klimaaktivistinnen der "Letzten Generation" aus dem Oberallgäu