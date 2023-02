Blutdruck steigt bei Allgäuer Klinikgipfel: Wie geht es weiter in der Region?

Bei einem Allgäuer Klinikgipfel treffen sich Klinikchefs und Bayerns Gesundheitsminister Holetschek. Es hagelt heftige Kritik für Lauterbachs Reformpläne.

15.02.2023 | Stand: 18:28 Uhr

Die Aufregung ist groß, seit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sein Konzept für eine Krankenhaus-Reform präsentiert hat. Bayerische Staatsregierung, Landkreistag und Krankenhaus-Gesellschaft bilden eine Koalition gegen diese Pläne. Sie treibt die Sorge um, dass viele Kliniken oder zumindest Fachabteilungen schließen müssen. Auf Initiative unserer Redaktion hat nun in Memmingen ein Allgäuer Krankenhaus-Gipfel stattgefunden. Im dortigen Klinikum diskutierten Krankenhaus-Chef Maximilian Mai und Andreas Ruland, Geschäftsführer des Allgäuer Klinikverbundes, mit dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Die Berliner Ampelkoalition vertrat Andrew Ullmann, der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion.

Das Urteil fiel vernichtend aus. Harsche Kritik übte Andreas Ruland, Geschäftsführer des Klinikverbundes Allgäu, an den Plänen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) für die Krankenhausreform: „Das ist ein theoretisches Konstrukt, das völlig am Versorgungsbedarf in ländlichen Regionen vorbei geht. Das ist nicht tauglich. Das ist nicht einmal diskussionswürdig“, sagte er beim Krankenhaus-Gipfel unserer Redaktion in Memmingen.

Ruland befürchtet eine deutliche Verschlechterung des Klinik-Angebotes. Laut Experten könnten 500 bis 600 Krankenhäuser von bundesweit knapp 1900 Kliniken „vom Markt gehen“.

Klinikchef Memmingen: Vorschläge lösen Unsicherheit bei Ärzten und Pflegekräften aus

Ähnlich ablehnend äußerte sich der Memminger Klinik-Vorstand Maximilian Mai. Die Vorschläge der Kommission lösten Unsicherheit bei Pflegekräften und Ärzten aus: „Das können wir nach drei Jahren Corona-Pandemie jetzt am wenigsten gebrauchen.“ Post-Covid und Inflation seien für die Kliniken sehr große Belastungen: „Die Kosten-Erlös-Schere ging noch nie so weit auseinander wie jetzt“, sagte Mai bei der von Rundschau-Leiter Helmut Kustermann moderierten Diskussion.

Wie steht es um die Zukunft der Kliniken im Allgäu? Hier diskutieren Klaus Holetschek (CSU) und Andrew Ullmann (FDP). Bild: Ralf Lienert

Dagegen verteidigte FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann (Würzburg) die Reformpläne der Ampelkoalition. Seiner Meinung nach werden sie „speziell in Bayern mit sehr viel Polemik diskutiert“. Statt sachlich zu argumentieren würden Ängste geschürt. „Andere Bundesländer sind da deutlich weiter“, sagte der Bundestagsabgeordnete.

Hinten im Bild: Andreas Ruland, Geschäftsführer des Klinikverbunds Allgäu diskutiert beim Klinik-Gipfel in Memmingen mit Klaus Holetschek und Andrew Ullmann. Bild: Ralf Lienert

Überversorgung in Ballungsräumen, Unterversorgung in ländlichen Regionen

Ziel der Reform sei eine „bedarfsgerechte und hochwertige Versorgung in der gesamten Bevölkerung“. Im internationalen Vergleich habe Deutschland eine sehr hohe Zahl stationärer Betten. Der Ausbau ambulanter Angebote solle deshalb vorangetrieben werden. Zudem gebe es eine Überversorgung in Ballungszentren und eine Unterversorgung in ländlichen Regionen. Teils Schwächen sieht Ullmann, wo kleinere Krankenhäuser nebeneinander existierten: „Warum können diese nicht fusionieren zu einer größeren Versorgungsstruktur?“

Holetschek über Krankenhausreform empört: Reform "auf Null zurückdrehen"

Ullmanns Äußerungen brachten Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU, Memmingen) mehrfach auf die Palme: „Schade, dass ein bayerischer FDP-Abgeordneter so eine Sicht auf Bayern und die Versorgungsstrukturen hat, die gewachsen sind, die gut sind.“ Seine klare Ansage an die Regierungskommission: „Wir müssen das Ding auf Null zurückdrehen!“ Ein „übereilte Reform“ sei kontraproduktiv: „Wenn wir jetzt nicht stabilisieren, gehen viele Häuser den Bach hinunter.“ Bayern stelle einen Härtefallfond wegen der gestiegenen Energiekosten über 100 Millionen Euro zur Verfügung. Zudem würden 643 Millionen Euro jährlich bis 2025 in den Krankenhausbau investiert.

Holetschek forderte eine Beteiligung des Bundes an den zu erwartenden Transformationskosten: „Es muss frisches Geld ins System kommen für den Strukturwandel der Krankenhäuser.“ Dass es einer Reform bedürfe, steht für den Minister außer Frage. Die von Lauterbach angekündigte „Revolution“ entpuppe sich jedoch nur als „Ideensammlung.“ Die Notwendigkeit von Reformen sieht auch Ruland. Es dürfe aber nicht dazu kommen, dass bewährte Strukturen zerstört werden.

