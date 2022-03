Die Allgäuer Ölmühle stellt 25 Sorten Öl her. Die Rohstoffe stammen überwiegend aus dem Allgäu. Was der Unterschied zwischen nativem und raffiniertem Öl ist.

05.03.2022 | Stand: 11:49 Uhr

Öl gehört in die Küche wie Salz und Pfeffer. Wir benötigen es zum Braten, Frittieren oder zum Anmachen der Salatsoße. Zudem ist es obendrein oftmals gesund. Aber wie entsteht Öl und wo kommt es her? Gute Olivenöle stammen beispielsweise aus Italien oder Griechenland. Aber es gibt auch regionale Produzenten, die Öle aus Rohstoffen aus dem Allgäu herstellen. So unter anderem die Allgäuer Ölmühle mit Sitz in Kempten.