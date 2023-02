So schön war der Allgäuer Presseball 2023 mit Stargast Max Mutzke

Beim Allgäuer Presseball 2023 feiern 1200 Gäste am Samstagabend in Kempten eine rauschende Ballnacht mit Stargast Max Mutzke und einer großen Tombola.

12.02.2023 | Stand: 13:12 Uhr

Endlich wieder feiern: Beim Allgäuer Presseball 2023 erleben mehr als 1200 Gäste am Samstag eine rauschende Ballnacht in der BigBox in Kempten. Darunter sind viele Prominente aus Politik, Wirtschaft und Kultur. Sie besuchen nicht nur einen stilvollen Galaabend, sondern tun mit ihrem Besuch auch Gutes. Der Erlös des Presseballs kommt wie immer der Kartei der Not zugute, dem Hilfswerk der Allgäuer Zeitung und der Augsburger Allgemeinen.

„Das wird ein stimmungsvoller, fröhlicher Abend, das spürt man“, sagt Saxophonist Christian Gastl. Er spielt im Foyer der Big Box in Kempten, während die Gäste des Allgäuer Presseballs kurz nach Einlass über den roten Teppich in den Saal strömen.

Er soll recht behalten: Mehr als 1200 Gäste feiern teils bis spät in die Nacht, genießen Musik, Tanz, Unterhaltung und gute Essen. Nach zwei Jahren Zwangspause wird deutlich, wie sehr solche Veranstaltungen gefehlt haben.

Das zeigt sich schon beim Eröffnungstanz, einem Walzer. Es dauert kaum eine Minute, bis die Tanzfläche gefüllt ist und sich die Paare begleitet von der Max Steinbach Bigband stilvoll im Kreis drehen. „Es macht einfach Spaß, sich in schick zu machen und unter Menschen zu sein“, sagt Walter Haller aus Füssen. Er war lange Zeit in der Modebranche tätig. „So viele gut gekleidete Gäste auf einmal, das macht Freude beim hinsehen“, stellt er fest.

Marco Schreyl führt durch den Allgäuer Presseball 2023

In Sachen Outfit ist bei den Herren auf dem Presseball vor allem der Klassiker gefragt: dunkler Anzug mit Krawatte oder Fliege. Die Frauen hingegen fallen durch Vielfalt auf. Lange Abendkleider in den verschiedensten Farben sind noch immer gut etabliert, doch auch Hosenanzüge, bunte Jumpsuits und auch durchsichtige Stoffe sind auf dem Vormarsch. Was dieses Jahr kleidungstechnisch angesagt ist, sehen die Gäste in einer Tanzpause auch auf dem Parkett bei der Reischmann Modenschau.

Den ganzen Abend über herrscht ausgelasse Stimmung – sei es beim Tanz im Ballsaal, bei der Verkündung der Tombola-Gewinner, die Lose zugunsten der Kartei der Not gekauft haben, oder bei der Aftershowparty mit DJ Ivan S. in der Mackatzer Lounge in der Kultbox. Das stellt auch Marco Schreyl fest. Der Moderator, bekannt unter anderem aus Sendungen wie "Deutschland sucht den Superstar", führt charmant und launig durch den Abend.

Dennoch gibt es auch einen kurzen Moment der Stille: Als Andreas Barmettler, der kaufmännische Leiter und einer von drei Interimsgeschäftsführern der Allgäuer Zeitung, die Gäste begrüßt, erinnert er an den kürzlich verstorbenen Geschäftsführer Rolf Grummel, dem der Ball ein Herzensprojekt war. Auch in seinem Sinne werde heute gefeiert.

Ab 23 Uhr rockt Stargast Max Mutzke die BigBox Allgäu. Er ist ein Star zum Anfassen - und genießt sichtlich Abend und Auftritt. Fröhlich motiviert er das Publikum, animiert es mitzusingen, mitzulachen und mitzutanzen. Bei vielen seiner Songs teilt Mutzke mit den Gästen seine ganz persönliche Botschaft der Lieder. Besonders viel Zeit widmet er seinem ersten und womöglich bekanntesten Hit, „Can’t wait until tonight“.

Allein für Max Mutzke und Musik sind rund hundert Gäste gekommen – sie hatten die erstmals eingeführten Laufkarten gekauft, und stoßen somit erst gegen 22.45 Uhr zum Event. Darunter Elke und Thomas Holzmann aus dem Oberallgäuer Durach. Auch sie finden den Auftritt des Sängers gut und freuen sich auf die Aftershowparty im Anschluss.

Die schillernde Gala in der BigBox Allgäu lässt nicht nur die Ballbesucher strahlen – auch unverschuldet in Not gerate Menschen in der Region profitieren dank der Tombola auch 2023 vom Presseball. Viele der Besucher kauften fleißig Lose und sorgten so dafür, dass erneut ein fünfstelliger Betrag als Großspende an die Kartei der Not, das Hilfswerk von Allgäuer Zeitung und Augsburger Allgemeine gehen wird.

„Die Kartei der Not ist gerade in schwierigen Zeiten ein wichtiger Rückhalt für Familien und einzelne Menschen, die durch einen Schicksalsschlag in Bedrängnis geraten sind und aus eigener Kraft nicht klarkommen. Ihnen hilft die Stiftung schnell und unbürokratisch“, sagt stellvertretender Redaktionsleiter und Kuratoriumsmitglied Markus Raffler. Die Unterstützung ist vielseitig und reicht von der Anschaffung von Kleidung und Mobiliar über Heizkostenzuschüsse für Senioren bis zur Mitfinanzierung behindertengerechter Fahrzeuge. Auch Projekte wie der Neubau des Kinderhospizes in Bad Grönenbach oder die Einrichtung von Wohngruppen für Jugendliche und Behinderte gehören zur Hilfe.

Bei Bränden und anderen Ereignissen gewährt die Kartei de Not eine Soforthilfe für Bewohner, um binnen weniger Tage die größte Not zu lindern. Seit Gründung des Hilfswerks 1965 wurde ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag gesammelt. Das Geld wird zu 100 Prozent an Bedürftige aus der Region ausgeschüttet, da die Zeitungshäuser in Kempten und Augsburg die laufenden Kosten der Stiftung tragen.