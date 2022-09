Ein Abend voller Eleganz und Lebensfreude: Der Allgäuer Presseball findet 2023 wieder statt

Nach zwei Jahren Zwangspause findet der Allgäuer Presseball 2023 wieder statt. Die wichtigsten Infos zum Programm, Tickets und dem Stargast finden Sie hier.

30.09.2022 | Stand: 16:30 Uhr

Der Allgäuer Presseball ist mit seiner über 50-jährigen Tradition eines der wichtigsten gesellschaftlichen Ereignisse in der Region. Zwei Jahre lang konnte er wegen Corona nicht stattfinden.

Am Samstag, 11. Februar 2023, kommt der Ball mit einigen Neuerungen aus der erzwungenen Pause zurück. Die Türen der Big Box Allgäu in Kempten öffnen sich um 18 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Alle für den Ball 2022 gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Durch die Terminverschiebung gibt es nun wieder einige freie Plätze in allen Kategorien.

Das Programm beim Allgäuer Presseball 2023

Als Stargast wird, wie es schon für das Vorjahr geplant war, Sänger Max Mutzke für Unterhaltung sorgen. Egal, ob Pop, Rock, Soul, Funk oder Jazz – er verfügt über viele musikalische Facetten. Energie und Spielfreude versprüht auch die routinierte Steinbach Bigband, die für gute Stimmung beim Tanz steht.

Die Nachtschwärmer können den Abend bei der Aftershowparty in der Kultbox mit DJ Ivan S. ausklingen lassen. Der bekannte Moderator Marco Schreyl begleitet die Besucherinnen und Besucher durch das Programm der Benefizveranstaltung.

Bilderstrecke

So schön war der Allgäuer Presseball 2020

Denn beim Allgäuer Presseball steht vor allem auch die Wohltätigkeit im Vordergrund – die große Tombola ist für einen guten Zweck: Die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, unterstützt unschuldig in Not geratene Menschen in der Region. Die Besucherinnen und Besucher haben beim Presseball die Chance, mit ihrem Los hochwertige Preise zu gewinnen. Und auch wer eine Niete zieht, nimmt automatisch an der Verlosung der Hauptpreise teil.

Tickets und Menü des Allgäuer Presseballs 2023

Zu den Highlights des Balls gehört traditionell auch das Menü. Die Gourmet-Vorspeise kreiert der TV-Starkoch Christian Henze – für Hauptgang und Nachspeise sorgt das Big Box Allgäu-Catering. Erstmals wird den Gästen beim Allgäuer Presseball auch ein 3-Gänge-Menü angeboten, das am Tisch serviert wird. Dieses sollte im Zuge des Ticketkaufs gebucht werden. Am Ballabend selbst sind aus organisatorischen Gründen keine Nachbestellungen mehr möglich.

Schnell sein lohnt sich, denn viele Plätze sind bereits verkauft. Die Karten für den Allgäuer Presseball kann man ab sofort buchen und auch den gewünschten Sitzplatz direkt auswählen. Tickets gibt es in verschiedenen Kategorien ab 39 Euro, für jede Preisklasse ist etwas dabei.

Max Mutzke ist der Stargast beim Allgäuer Presseball 2023. Bild: Hendrik Schmidt, dpa (Archivbild)

Tickets erhalten Sie auf der Website www.allgaeuer-presseball.de oder bei der Allgäuer Zeitung in Kempten, der Memminger Zeitung und den Heimatzeitungen, unter der Tickethotline 0831/206-5555 und bei allen bekannten CTS-Vorverkaufsstellen.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.