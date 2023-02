Ball-Knigge: Experten-Tipps für die perfekte Ballnacht

Warum Herren nie ohne Jackett aufs Tanz-Parkett sollten und wie lang das Kleid der Damen sein darf - Experten geben Tipps für die perfekte Presseball-Nacht.

04.02.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Mit dem Allgäuer Presseball 2023 am Samstag, 11. Februar, steht ein besonderes gesellschaftliches Ereignis im Allgäu bevor.

Für Debütantinnen und Debütanten kann so ein Ball ein wenig einschüchternd sein. Wie verhält sich ein echter Gentleman - was müssen Damen bei der Kleiderwahl beachten? Die Augsburger Knigge-Expertin Susanne Erdmann und der Tanzlehrer Julian Grill aus Kaufbeuren beantworten die wichtigsten Fragen und erklären, wie man mögliche Fettnäpfchen umgeht.

Welche No-Gos sollten Ball-Gäste möglichst vermeiden?

Erdmann: Das schönste Outfit verliert schnell an Glanz, wenn das Drumherum nicht passt. Geputzte Lederschuhe sind ein Muss, bei Damen mit einem (nicht zu hohen) Absatz. Sneakers und Sportschuhe bleiben zuhause im Schrank.

Bei Damen zählen eine schlechtsitzende Frisur, ungepflegte Fingernägel, ein zu kurzes Kleid, nackte Beine oder etwa sichtbare BH-Träger zu den No-Gos.

Bei Herren stören eine unpassende (bunte) Fliege oder zu kurze Socken (am besten immer schwarze Kniestrümpfe, damit auch im Sitzen keine Haut zu sehen ist) das Bild. Ein weißes Hemd mit langen Ärmeln ist Standard. Kurzarmhemden haben auf einem Ball nichts verloren.

Grill: Herren gehen bitte nie ohne Jackett aufs Tanz-Parkett. Mitunter gerät man beim Tanzen ins Schwitzen und keine Dame sollte ihre Hand auf ein feucht-nasses Hemd legen müssen. Einfache Regel: Sobald man vom Tisch aufsteht, Sakko anziehen und zuknöpfen.

Was sind dagegen unbedingte Dos?

Erdmann: Das Verhalten sollte dem festlichen Charakter der Veranstaltung angepasst werden. Mobiltelefone werden auf lautlos gestellt und haben auf dem Tisch nichts verloren. Statt Kaugummis besser Pfefferminzbonbons oder Mundspray benutzen. Wer seiner Begleiterin wirklich eine Freude bereiten will, behandelt sie einen Abend lang wie eine Prinzessin und kehrt den Gentlemen heraus. Heißt: Der Herr holt die Dame ab, kümmert sich um die Garderobe und weiß, dass der erste und letzte Tanz auf jeden Fall mit der eigenen Begleitung getanzt werden.

Grill: Bitte bei allen Regeln und vielleicht auch Vorbehalten den Spaß nicht vergessen! Stargast beim Allgäuer Presseball 2023 ist übrigens Max Mutzke.

Stichwort Dresscode: Muss es der Frack sein oder reicht auch ein dunkler Anzug?

Erdmann: In der Regel gibt es für jeden gehobenen Anlass einen Dresscode, der auf der Einladungskarte zu finden ist. Einen Frack muss man heutzutage auf einem Ball nicht mehr tragen, aber ein Smoking ist durchaus erwünscht. Jüngere Herren können aber auch auf einen dunklen Anzug zurückgreifen, dann aber bitte mit Fliege kombiniert, um den festlichen Anlass zu unterstreichen.

Für die Damen ist das Kleid wohl obligatorisch?

Erdmann: In der Regel trägt die Dame auf einem Ball ein Abendkleid, es gibt mittlerweile aber auch sehr schöne Jumpsuits, die manchmal eleganter wirken als ein einfaches Abendkleid. Das Kleid sollte mindestens das Knie bedecken.

Was müssen Gäste bezüglich Accessoires beachten?

Erdmann: Die Damen nutzen in der Regel ein kleines Abendtäschchen, in dem die wichtigsten Dinge Platz haben. Schmuck ist erwünscht und unterstreicht die Besonderheit des Anlasses, er sollte lieber dezent und wertig sein, statt protzig. Handschuhe und Fächer können das Outfit noch unterstreichen. Bei dem Herrn gilt eine Taschenuhr als besonders chic und ersetzt in diesem Fall die Armbanduhr.

Und welche Tänze sollten Ballgäste beherrschen?

Grill: Man sollte zumindest die einfachsten Schritte beim Disco-Fox, langsamen Walzer und Wiener Walzer beherrschen. Je nachdem, wie viele Figuren man auf dem Parkett tanzen will, braucht man dafür schon einige Tanzstunden. Die Basics aber kann jeder in einem etwa dreistündigen Crashkurs lernen.

Angekommen am Tisch: Stelle ich mich und meine Begleitung vor? Ist das Zurechtrücken des Stuhls noch aktuell oder bereits antiquiert?

Erdmann: Zuerst wird die Dame den bereits am Tisch befindlichen Herrschaften vorgestellt, erst dann stellt man sich selbst vor. Der Herr ist an diesem Abend ganz Gentleman und so ist auch das Heranrücken des Stuhls noch absolut zeitgemäß.

Wie komme ich mit meinen Tischnachbarn ins Gespräch - und welche Themen vermeidet man besser?

Erdmann: Wer auf einen Ball geht, sollte gute Laune mitbringen und offen auf andere zugehen. Das heißt der Smalltalk ist das A und O an so einem Abend. Alles kann zum Thema gemacht werden, was positiv, unterhaltsam und erquicklich ist. Die Deko, die Musik, das Essen, der Champagner, Sport, Kultur, Reisen und Hobbys. Zu vermeiden sind alle negativen oder zu schweren Themen wie Politik, Religion, Krankheit.

Allgegenwärtig ist in der Gesellschaft das Smartphone. Darf ich selbst Fotos und Videos machen oder ist das verpönt?

Erdmann: Wenn möglich sollte man an so einem Abend auf das Smartphone ganz verzichten. Es sind Fotografen vor Ort, die sowohl die Ballgäste als auch die Location und alles drum herum im besten Licht festhalten. Wer dennoch nicht darauf verzichten möchte, eigene Erinnerungen festzuhalten, darf natürlich sein Smartphone nutzen, aber dann bitte dezent, ohne andere zu stören. Die besten Fotos des Allgäuer Presseballs finden sich bereits im Laufe des Abends auf www.allgaeuer-zeitung.de.

Was ist Ihr ganz persönlicher Tipp für Ball-Neulinge?

Grill: Saugen Sie das besondere Erlebnis auf. Und machen Sie sich nicht zu viele Sorgen. Der Spaß - und beim Allgäuer Presseball der karitative Aspekt - stehen im Vordergrund.

Erdmann: Genießen Sie dieses besondere gesellschaftliche Ereignis. Den ersten Ball vergisst man nie und es gibt so viel Schönes zu erleben, davon zehrt man noch das ganze Jahr.

Zur Person:

Die Augsburgerin Susanne Erdmann ist zertifizierte Etikette-Trainerin, gibt regelmäßig Seminare und ist Vorstandsmitglied der Deutschen Knigge Gesellschaft.

Julian Grill übernahm 2022 die Tanzschule Grill in Kaufbeuren von seinem Vater. Bereits seit Kindertagen organisiert er die Tanzbälle mit und hat bis heute "sicherlich mehr als 70" Bälle besucht.

Wer den Allgäuer Presseball 2023 am Samstag, 11. Februar, kurzentschlossen besuchen will: Für den Saal sind nur noch wenige Tickets verfügbar, und auch Laufkarten mit späterem Einlass gibt es noch.