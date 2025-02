"Ich kann jeden Song mitsingen": Junge und alte Presseball-Gäste feiern zur Musik von Abba

Die Ballgäste lassen sich nicht zweimal bitten: Innerhalb kürzester Zeit zieht die Musik von Abba nahezu die gesamte Feiergemeinde auf die Tanzfläche. Gespielt werden die Hits der legendären schwedischen Pop-Band aus den 1980er-Jahren freilich nicht von Abba selbst.

Die Tribute-Band „Swede Sensation“ legt sich für die Feiernden in der Kemptener Big Box mächtig ins Zeug - und stößt auf großen Anklang. Wer nicht auf der prall gefüllten Tanzfläche zum Takt der Musik wankte, lässt es sich nicht nehmen, neben und an den Tischen mindestens mitzuschunkeln. Der ein oder andere Gast am Rande des Parketts tanzt sogar auf den Stühlen oder den Tischen mit.

Die Bilder vom Allgäuer Presseball 2025

Stargast Swede Sensation: Abba-Sound heizt Presseball-Publikum ein

Das Stimmungsbild bestätigt sich auch im Gespräch mit den Gästen. „Da kann man einfach bei jedem Song mitsingen und die bringen das echt gut rüber“, sagt Tatjana Geiß (34). Andreas Gapp (50), Vorstand der Kleinwalsertaler Bergbahnen, legt sogar noch einen drauf: „Wer hat denn keine besondere Verbindung zu Abba?“ fragt er rhetorisch und schloss mit dem Statement: „Abba ist Lebensfreude.“ Lieblingssong? Ganz klar: „Mamma Mia“. Ein Glück, dass er an dem Abend nicht nur einmal die Chance hat, zu dem Hit zu tanzen.

Die Tanzfläche in der Big Box war bei „Swede Sensation" prall gefüllt.

Die siebenköpfige Tribute-Band, die mit ihrer Show seit Jahrzehnten durch ganz Europa tourt, gibt dem Publikum die ganze Palette an Abbas größten Hits: Neben „Gimme! Gimme! Gimme!“, „Dancing Queen“ oder „Super Trouper“ führt die Formation um die beiden Frontfrauen Saskia Tanfal und Sara Mosquera auch ruhigere Nummern wie „Thank You for the Music“ auf - und steckt damit alle Generationen an. Immer wieder werden die Hits auch durch eine beeindruckende Licht- und Funkenshow untermalt. Sylvia Herfurth, 58, zieht für sich ein klares Fazit: „Die Stimmung ist mega, ich liebe Abba“

Die beiden Sängerinnen der ABBA-Revival-Show gaben am Ballabend alles.

Abba-Tribute beim Allgäuer Presseball: „Da kommen Erinnerungen hoch“

Dieter Weidner, bekennender Abba-Fan, tanzt mit seiner Partnerin am Rand der Tanzfläche zur Musik: „Wir verbinden unsere jungen Jahre damit. Da kommen viele Erinnerungen hoch“, sagt der heute 70-Jährige. Auffällig ist auch: Ob bekennender Abba-Fan oder nicht, jung oder alt, einen Lieblingssong der schwedischen Band kann nahezu jede und jeder nennen. Besonders häufig fällt die Wahl - natürlich - auf „Mamma Mia“. Im Grande-Finale gibt die deutsche Tribute Band nochmal alles: Ein Medley aus Abbas größten Hits und geht unter großem Applaus von der Bühne.