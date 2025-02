1100 Gäste feiern eine rauschende Ballnacht in der Big Box

Es ist schon ein ungewöhnlicher Abend in der festlich geschmückten Big Box in Kempten: Zum ersten Mal überhaupt findet der Presseball nur wenige Stunden vor einer Bundestagswahl statt. Dazu gilt es, einen runden Geburtstag zu begehen: Es ist das 60. Mal, dass die Allgäuer Zeitung zum Presseball einlädt. Und auch diesmal heißt es: Feiern und Gutes tun. Denn der Erlös des Balls kommt der Kartei der Not zugute. Das Leserhilfswerk von Augsburger Allgemeine und Allgäuer Zeitung unterstützt Menschen in der Region, die unschuldig in Not geraten sind.

Presseball Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ballnacht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis