Allgäuer Presseball 2025: Diese Preise gibt es am Abend zu gewinnen

Am Samstag ist es so weit, der Allgäuer Presseball findet zum 60. Mal statt. Inzwischen sind alle Karten vergeben - beim Gala-Abend in der Big Box in Kempten werden über 1000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Wie immer ist der Ball ein gesellschaftliches Event, das festlichen Glanz und Wohltätigkeit verbindet. Wer bei der Tombola mitmacht, kann nicht nur attraktive Preise gewinnen, sondern unterstützt damit auch die Kartei der Not.

Kartei der Not wird 60 Jahre alt - beim Allgäuer Presseball wird für sie gespendet

Auch das Leserhilfswerk unserer Zeitung hat heuer Grund zum Feiern. Es wird ebenfalls 60 Jahre alt. Allein im vergangenen Jahr unterstützte die Stiftung in über 2000 Einzelfällen. Die Kartei der Not setzt sich unermüdlich dafür ein, Menschen zu helfen, die unverschuldet in Not geraten sind. Mit einer schnellen, unbürokratischen Unterstützung zeigt sie, was Nächstenliebe bedeutet.

Und so können die Gäste des Presseballs die Kartei der Not unterstützen: Wer Lust auf Roulette hat, kann am Tisch des Casinos Bregenz im Ballsaal spielen und so einen Beitrag leisten. Und im Foyer heißt es: Anstoßen für den guten Zweck. Denn dort empfängt der Reischmann-Club die Gäste und bietet ein Glas Sekt gegen eine Spende an.

Allgäuer Firmen spenden für Tombola auf Allgäuer Presseball 2025

Zahlreiche Firmen aus der Region haben wertvolle Preise für die Presseball-Tombola gespendet. Am Samstagabend wird es Lose zu kaufen geben, die Erlöse gehen ebenfalls an das Leserhilfswerk. Insgesamt gibt es 2500 Stück, ein Los kostet 15 Euro. Die Gewinner bekommen die freudige Nachricht noch am Ballabend. Es werden etwa 325 Preise im Gesamtwert von 100.000 Euro verlost.

Das sind die Hauptpreise beim Allgäuer Presseball 2025

Fünf Hauptpreise gibt es auch in diesem Jahr - und die können sich sehen lassen: eine Mittelmeer-Kreuzfahrt von Costa Kreuzfahrten im Wert von 7500 Euro, eine Reise zu den Bayreuther Festspielen mit Globalis Erlebnisreisen (3380 Euro), ein Sessel im Wert von 6800 Euro, gesponsert vom Kemptener Unternehmen Staehlin, sowie eine weitere Mittelmeer-Kreuzfahrt mit Holdenried Reisen und Phoenix Reisen im Wert von 8500 Euro.

Wie schon in den vergangenen Jahrzehnten wird auch wieder ein Auto verlost: Gesponsert vom Autohaus Seitz und der Allgäuer Zeitung gibt es heuer einen schwarzen Seat Ibiza im Wert von etwa 19.000 Euro zu gewinnen.

Der Allgäuer Presseball in aller Kürze: Einlass zum roten Teppich ist am Samstag ab 17.30 Uhr. Bereits eine Stunde später wird das Menü serviert. Um 20 Uhr wird der Ball offiziell eröffnet. Um 22 Uhr werden die Hauptpreise der Tombola gezogen. Um 23 Uhr tritt die Band ABBA Sweet Sensation auf. In der Meckatzer-Lounge legt zur selben Zeit DJ Chef Curry auf.

