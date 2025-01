Erstaunlich: So viele Meter Kabel werden beim Allgäuer Presseball 2025 verlegt - Gala mit Abba-Kult

Dieser Gala-Abend elektrisiert die Region: Der Allgäuer Presseball findet am 22. Februar zum 60. Mal statt. Dass die Veranstaltung in der Big Box in Kempten buchstäblich zum Glanzlicht wird, dafür sorgt erstmals die auf Veranstaltungstechnik und Messebau spezialisierte Firma Bestvent aus Immenstadt. „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit. Den Presseball verbinden wir mit gehobener und lockerer Atmosphäre. Das wird ein schönes Fest. Genau dazu wollen wir beitragen“, sagen die Geschäftsführer Sven Reinke, 48, und Tobias Geiß, 33.

Auf dem Tanzparkett werden die beiden freilich nicht zu finden sein. Zusammen mit ihren Mitarbeitern und vielen weiteren Partnerfirmen aus der Region haben sie alle Hände voll zu tun. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem Licht, Ton, Video, Bühnenumbau und der Regieablauf. Als größte Herausforderung beschreibt Projektleiter Tobias Geiß das Zeitmanagement vom Anfang bis zum Ende. „Die Abläufe müssen stimmen.“ Wie schwierig das ist, kann wohl jeder erahnen, der schon einmal eine private Feier organisiert hat. Beim Presseball geht es freilich um viel größere Dimensionen. Das wird schon deutlich, wenn man die beiden fragt, wie viele Kabel sie für den Gala-Abend benötigen. „Das sind auf jeden Fall mehrere Kilometer!“, lautet die Antwort.

Firma Bestvent aus dem Allgäu hat schon viele Großevents gemeistert

Mehrere Tage wird die Crew mit dem Aufbau beschäftigt sein. Das dazugehörige Equipment wird mit zwei großen Lastwagen (40 Tonner) geliefert. Insgesamt hat Bestvent 25 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die Ursprünge des heutigen Unternehmens wurden Ende der 1990er Jahre gelegt. Heute betreut es um die 700 Veranstaltungen pro Jahr, berichten die Geschäftsführer. Die Palette reicht von Jubiläumsfeiern über Outdoor-Kino, Faschingsevents und Messeständen bis zu hin Spitzensport-Veranstaltungen wie der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf. (Mehr über die Oberstdorfer Bewerbungspläne zur WM 2033 lesen Sie hier)

Der Presseball, zu dem Thomas Huber, Geschäftsführer des Allgäuer Zeitungsverlags (AZV), die Gäste willkommen heißt, steht heuer ganz im Zeichen von Abba-Fieber, Glamour, Glanz und Gaumenschmaus. Stargast des Abends ist die Abba-Coverband „Swede Sensation“. Neben guter Laune ist auch gutes Tun seit jeher fester Bestandteil der Veranstaltung. Durch jeden Teilnehmer an der großen Tombola wird die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, unterstützt. Unter anderem gibt es ein Auto und eine Reise zu gewinnen.

Alles Wichtige zum Presseball Der Allgäuer Presseball 2025 findet am Samstag, 22. Februar, in der Big Box Allgäu in Kempten statt. Beginn des Programms ist um 20 Uhr.

Besucher erwartet heuer wieder ein Drei-Gänge-Menü am Tisch. Die Gäste können zwischen einem veganen und einem Gericht mit Fleisch wählen. Das Menü wird direkt beim Kartenkauf bestellt.

Stargast des Abends ist die Abba-Coverband „Swede Sensation“. Wer erst zu deren Auftritt kommen möchte, kann das mit den speziellen Laufkarten tun. Einlass dafür ist ab 22.45 Uhr.

Rund 20 Firmen aus der Region konnten auch in diesem Jahr wieder als Sponsoren und Unterstützer des Presseballs gewonnen werden.

Tickets gibt es ab 60 Euro über die Allgäuer Zeitung in Kempten, die Heimatzeitungen und unter der Tickethotline 0831 - 206 5555.

Weitere Infos und ebenso Tickets unter: www.allgaeuer-presseball.de