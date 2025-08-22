Icon Menü
Allgäuer Rockband Grenzenlos spricht über ihr neues Album: „Das emotionalste bisher“

Interview

„Wie soll man ins Studio gehen, wenn man solche Schicksalsschläge hinnehmen muss?“

Die Allgäuer Band Grenzenlos bringt im September ihr bisher emotionalstes Album heraus – und spricht im Interview offen über die schwersten Momente dahinter.
Von Felix Leufer
    • |
    • |
    • |
    Martin Kaun ist der Leadsänger von "Grenzenlos". Im Interviev spricht er über Höhen und Tiefen während des Entstehungsprozesses des neuen Albums.
    Martin Kaun ist der Leadsänger von "Grenzenlos". Im Interviev spricht er über Höhen und Tiefen während des Entstehungsprozesses des neuen Albums. Foto: Ramissa Michelmann

    Euer neuer Bandraum liegt direkt neben zwei Supermärkten. Für Getränke und Snacks ist also immer gesorgt?
    MARCO OPPELD: (lacht) Es ist schon eine Umstellung, weil unser alter Proberaum ein bisschen abgelegen in einem alten Fabrikgelände war. Jetzt genießen wir das natürlich, dass man mal schnell rüberlaufen und sich noch einen Abend-Snack gönnen kann, bevor man dann hier Musik macht.

