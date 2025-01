Leutkircher Tankstelle verkauft Sprit für 1 Cent pro Liter

An einer Selbstbedienungstankstelle in Leutkirch im Allgäu gab es in der Nacht auf Freitag den Sprit stundenlang für fast umsonst. Zwischen 23 Uhr und 4 Uhr morgens zahlten Autofahrer dort nur einen Cent pro Liter.

Tank-Panne im Allgäu? Tankstelle verkauft Benzin & Co. für 1 Cent

Die Panne flog schließlich auf, als sich immer mehr Menschen an der Tankstelle drängten, so die Polizei. Nach Angaben der Beamten wurden in dieser Zeit zwischen 2500 und 3000 Liter Kraftstoff abgepumpt. Ob ein technischer Defekt oder Manipulation dahintersteckt, wird derzeit geprüft. Die zuständige Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sprit für 1 Cent im Allgäu: Spritpreise zuletzt wieder gestiegen

Angesichts der zuletzt anhaltend steigenden Spritpreise dürfte das wahrscheinlich unfreiwillige Sonderangebot an der Selbstversorgertankstelle in Leutkirch die Autofahrer gefreut haben. Nach sechs Wochen mit steigenden Preisen ist Tanken zuletzt wieder billiger geworden, verkündete der ADAC mit seiner wöchentlichen Auswertung. Demnach sei Superbenzin der Sorte E10 um 0,7 Cent und Diesel sogar um 2,1 Cent günstiger geworden. Konkret kostete ein Liter E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt am Dienstag 1,739 Euro, ein Liter Diesel 1,678 Euro.

Tanktourismus im Allgäu

Viele Allgäuer fahren zum Tanken häufig über die nahegelegene Grenze zu Österreich - dort ist der Sprit meist günstiger. In der Vergangenheit waren die Preisunterschiede teils derart groß, dass der Tanktourismus zu einem Engpass geführt hat. Mittlerweile schmälern sich allerdings die Preisunterschiede an den Tankstellen im Allgäu und in Österreich.

Wer vom Allgäu aus in der Urlaub fährt sollte sich auch vorab überlegen, wo man den Kraftstoff für die Fahrt auftankt. Denn die Preise in den umliegenden Ländern unterscheiden sich teils stark.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Leutkirch im Allgäu Höhe: 654 m

Einwohner: 23.892 (31. Dez. 2022)

Postleitzahl: 88299

Bundesland : Baden-Württemberg

Fläche : 174,97 km 2

Bürgermeister : Dr. Daniel Gallasch (FDP)

Besondere Bauwerke : Schloss Zeil, Atelierhäuser in Rotis, Innenstadtensemble, Galluskapelle

Bekannte Veranstaltungen : Frühlingsfest, Altstadtsommer-Festival „ALSO“,

Leutkircher Kinder- und Heimatfest, Leutkircher Fasnacht