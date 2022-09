Der erste Prozess zum Allgäuer Tierskandal hat begonnen: Den beiden angeklagten Landwirten aus Bad Grönenbach werden massive Verstöße zur Last gelegt.

20.09.2022 | Stand: 17:32 Uhr

Zum Beispiel das Kälbchen mit der Ohrmarke DE 09 550 78627: Es soll stark dehydriert und apathisch gewesen sein, hatte offenbar eingefallene Augen, eine Lungen- und Darmentzündung sowie Atemnot. Noch am Tag der Kontrolle auf dem Unterallgäuer Bauernhof soll es eingeschläfert worden sein. Was Staatsanwalt Markus Schroth an diesem Dienstagmorgen mit großer Geduld verliest, ist eine Chronik des Grauens.

