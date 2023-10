Urteil im dritten Allgäuer-Tierskandal-Prozess überraschend gefallen

Im dritten Allgäuer Tierskandal-Prozess ist am Freitag das Urteil gefallen. Das Gericht verkürzt den Prozess damit um vier Tage.

20.10.2023 | Stand: 13:31 Uhr

Im dritten Tierskandal Prozess ist am Freitag überraschend das Urteil gefallen. Weil die beiden Angeklagten von Anfang an geständig waren, verkürzte das Memminger Landgericht den Prozess somit um vier Tage. Am Vormittag waren noch Videos gezeigt worden, die zeigten, wie auch die beiden Angeklagten teilweise einige Rinder misshandelten. Doch laut Gericht spräche einiges für die beiden.

Allgäuer Tierskandal: So entschied das Gericht beim dritten Prozess

Theoretisch wäre eine Strafe von bis zu drei Jahren Haft möglich gewesen. Wegen vieler Aspekte, die zugunsten der Angeklagten sprachen, verhängte das Gericht für beide eine Geldstrafe. Damit blieb das Gericht unter der Forderung der Staatsanwaltschaft.

Prozess gegen Betriebsleiter und zwei Angestellte steht aus

Ursprünglich hätte in diesem Prozess gegen sechs Angehörige des Milchviehbetriebs in Bad Grönenbach verhandelt werden sollen. Der Prozess gegen die beiden Betriebsleiter und zwei weitere Angestellte steht noch aus. Weil die Verteidiger der vier aber weitere Beweismittel beantragt hatten und somit ein erheblicher Mehraufwand nötig wurde, wurde dieser Prozess abgetrennt. Wann er beginnt, ist noch unklar.

Details zu dem Prozess am Freitag und weitere Infos folgen in Kürze.

