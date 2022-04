Allgäuer tritt bei RTL-Sendung "Ninja Warrior Allstars 2" an

Ninja Warrior Allstars 2: Michael Streif (30) aus Füssen ist am 1. Mai in der RTL-Sendung zu sehen.

23.04.2022 | Stand: 09:48 Uhr

Allgäuer bei Ninja Warrior Allstars 2: Der Polizeibeamte Michael Streif aus Füssen (Landkreis Ostallgäu) tritt erneut bei Ninja Warrrior an. "Wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Duell gegen einen sehr starken Gegner", kündigt er auf Instagram mit Blick auf die Sendung am 1. Mai um 20.15 Uhr auf RTL an.

Bereits zwei Mal war er im Rahmen einer Warrior-Sendung zu sehen. Streif steht auf Kraft-Hindernisse. Als Anghindernisse bezeichnet er Balance-Hindernisse. Zu seinen Hobbys gehören: Bouldern, Klettern, Wandern, Mountainbiken, Fitness, Snowboarden, sämtliche Ballsportarten.

Ninja Warrior Allstars 2: Allgäuer Michael Streif will sich durchkämpfen

Das ist Ninja Warrior: In der deutschen Adaption der japanischen Gameshow versuchen Kandidaten, vier trickreiche Hindernisparcours zu überwinden. Dabei müssen sie ihre Kraft und Ausdauer unter Beweis stellen.

Das ist Michael Streif aus Füssen:

Geburtstag: 27.12.1991

Geburtsort: Füssen

Beruf: Polizeibeamter

Größe: 177 Zentimeter

Gewicht: 72 Kilogramm

Bei Ninja Warrior Allstars 1 hatte sich überraschend Sportkletterer Kim Marschner durchgesetzt und erstmals den Titel und das Preisgeld von 50.000 Euro gewonnen. Beste Frau in der "Allstars"-Variante und damit die neue "Last Woman Standing" war Astrid Sibon alias "Krasstrid". Sie gewann 25.000 Euro. Bei Ninja Warrior Allstars 1 war Michael Streif ebenfalls dabei, schied aber vorzeitig aus. Seinen ersten Auftritt in der Sendung hatte er 18. Oktober 2019, als er in Show sechs Rang drei belegte.

In der "stärksten Show" Deutschlands war auch schon der Allgäuer Patrick Cataldo zu sehen.

