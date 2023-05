Allgäuer Wasserwachtler warnt: „Ein Schwimmkurs allein reicht nicht aus“

Einen Platz in einem Kinder-Schwimmkurs im Allgäu zu bekommen, ist weiter schwierig. Die Wartelisten sind lang. Fachleute erklären, was Eltern tun können.

„Unsere Schwimmkurse sind voll, die Warteliste reicht über eineinhalb Jahre“, sagt Andreas Gmeindner, Vorsitzender der Kreiswasserwacht Ostallgäu. Beim Kreisverband Memmingen/Unterallgäu der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gibt es gar einen Aufnahmestopp. „Wir wollen niemandem eine Wartezeit von drei Jahren zumuten“, sagt Sprecher Jürgen Bonnemann. Doch was können Eltern tun, die keinen Platz mehr in einem der Kurse ergattern konnten?

„Die Zahl der Grundschulkinder, die nicht schwimmen können, steigt“, sagt Bonnemann. Das zeige eine Umfrage, die die DLRG vergangenes Jahr in Auftrag gegeben hatte. Während 2017 laut der Eltern zehn Prozent der Kinder zwischen sechs und zehn Jahren nicht schwimmen konnten, waren es 2022 bereits 20 Prozent. Ein Grund dafür: Die ausgefallenen Schwimmkurse in Schulen und Vereinen zu Corona-Zeiten. Jetzt ist die Nachfrage umso größer.

„Eltern sollten ihre Kinder frühzeitig anmelden“, rät Gmeindner. Schwimmkurse seien ab einem Alter von etwa fünf Jahren sinnvoll. Aber: „Je früher ein Kind ans Wasser gewöhnt wird, umso sicherer schwimmt es später.“ Schon im Alter von ein bis zwei Jahren könnten Eltern ihren Nachwuchs mit ins Wasser nehmen und spielerisch mit dem Element vertraut machen – beispielsweise mit Hilfe einer Gießkanne. „Wichtig ist dabei, Geborgenheit zu vermitteln und den Kindern vorsichtig zu zeigen, dass man im Wasser auch untergehen kann.“ So könne vermieden werden, dass das Kind in Panik gerät, wenn es zum ersten Mal mit dem Kopf unter Wasser kommt. Bonnemann gibt einen weiteren Tipp: Die Kinder sollen sich auf den Rücken legen und üben, mit den Füßen zu strampeln. „Die Rückenlage spart am meisten Kraft, das kann auch Erwachsenen in einer Notlage helfen.“

Was aber tun, wenn das Kind alt genug für einen Schwimmkurs ist und keinen Platz mehr bekommt? „Dann ist es gut, wenn die Eltern selbst anpacken – solange der Geduldsfaden mitspielt“, sagt Gmeindner. Sinnvolle Hilfsmittel seinen Schwimmnudeln- und bretter. Auf dem Youtube-Kanal der DLRG gibt es zudem Videos, wie Eltern ihren Kinder das Schwimmen beibringen können.

Die Ostallgäuer Wasserwacht hat vergangenes Jahr 465 Kinder in 35 Kursen unterrichtet. „Aber ein Schwimmkurs allein reicht nicht aus“, mahnt Gmeindner. „Man muss auch danach weiterüben. Es geht um Ausdauer, Technik und Routine.“ In Spaßbädern mit Rutschen und Strudeln sei diese aber nicht zu bekommen. „Wir bieten oft Jugendfreizeiten an und fragen vorher ab, ob die Kinder schwimmen können. Die Antwort ist oft ja, dabei können sie sich nur kurze Zeit über Wasser halten.“

Auch Bonnemann betont: „Wer ein Seepferdchen hat, kann eine Bahn schwimmen.“ Mehr bedeute das Abzeichen aber nicht. Eine größere Gewissheit für die Eltern, dass ein Kind im Wasser zurecht kommt, sei das Schwimmabzeichen in Bronze, der frühere Freischwimmer. Am 21. Mai, dem Tag des Schwimmabzeichens, stehen in vielen Frei- und Hallenbädern Ehrenamtliche bereit, um dieses und andere Abzeichen abzunehmen – im Hallenbad Memmingen zum Beispiel zwischen 13 und 16 Uhr. „Es handelt sich aber nicht um einen Schwimmkurs, es geht nur um die Abnahme“, sagt Bonnemann.

Wer das Schwimmen erst noch lernen muss, könnte heuer im Freibad im Westallgäuer Röthenbach noch Glück haben. „Momentan haben wir in unseren Kursen noch ein paar freie Plätze“, sagt Leiter Hubert Kirchmann. Vergangenes Jahr wurde dort fast 200 Kindern das Schwimmen beigebracht. Wegen der großen Nachfrage hatte einer der Schwimmmeister sogar einmal drei Kurse an einem Tag gegeben – in seinem Urlaub.

Schwimmabzeichen in Bronze - das sind die Kriterien:

Kenntnis von Baderegeln

Sprung kopfwärts vom Beckenrand und 15 Minuten Schwimmen. In dieser Zeit sind mindestens 200 Meter zurückzulegen, davon 150 Meter in Bauch- oder Rückenlage in einer erkennbaren Schwimmart und 50 Meter in der anderen Körperlage

Etwa zwei Meter Tieftauchen von der Wasseroberfläche mit Heraufholen eines Gegenstandes, zum Beispiel eines kleinen Tauchrings

ein Paketsprung vom Startblock oder 1-Meter-Brett

(Quelle: DLRG)