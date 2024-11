Allgäuer Weihnachtsmärkte mit Eintritt 2024: Was Besucher erwartet und was es kostet

Der Duft von frischem Kinderpunsch und Glühwein, leise Weihnachtsmusik im Hintergrund und geselliges Treiben: Es wieder Zeit für einen Besuch auf einem Weihnachtsmarkt. Im Allgäu gibt es davon eine ganze Menge. Größere, kleinere, mit Speis und Trank, Aufführungen und Möglichkeiten, Geschenke zu kaufen. Doch nicht alle Allgäuer Weihnachtsmärkte bieten freien Eintritt.

Auf drei Weihnachtsmärkte im Allgäu kommt man nur, wenn man am Eingang etwas bezahlt. In der Regel bieten diese Weihnachtsmärkte dann Besonderheiten. Wir verraten, was dort geboten ist und wie viel der Eintritt heuer kostet.

Kostenpflichtige Weihnachtsmärkte im Allgäu 2024 - wo muss ich am Eingang zahlen?

Eintritt wird auf folgenden Weihnachtsmärkten im Allgäu 2024 verlangt:

Weihnachtsmarkt Kronburg im Unterallgäu

Adventsmarkt Kißlegg im württembergischen Allgäu

Erlebnis-Weihnachtsmarkt Bad Hindelang

Romantischer Weihnachtsmarkt Kronburg im Unterallgäu - was wird geboten?

Veranstaltungsort des Weihnachtsmarkts ist Schloss Kronburg. Ein Bummel beim „Romantischen Weihnachtsmarkt“ gibt Besuchern nicht nur die Möglichkeit, handgefertigte Produkte bei den 40 Ausstellern zu sehen und zu kaufen. Es ist gleichzeitig eine Eintrittskarte in das Schloss. Gäste können sich im Außenbereich und in den Räumlichkeiten im Erdgeschoss umsehen. Außerdem gibt es kostenlose Kinderbetreuung und Märchenerzählungen. Die besten Bilder des Weihnachtsmarktes Kronburg 2024 sowie weitere nützliche Infos finden Sie hier.

Der Weihnachtsmarkt Kronburg findet noch an diesem Wochenende (Freitag bis Sonntag) statt. Der 24. November ist dann auch schon der letzte Tag. Am Freitag öffnen die Tore um 15 Uhr, am Samstag und Sonntag um 11 Uhr. Schluss ist jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro, Kinder unter 14 Jahren zahlen nichts.

Adventsmarkt Kißlegg - wofür zahle ich?

Der Weihnachts- und Kunsthandwerkmarkt findet im und rund um das Neue Schloss Kißlegg statt. Die Gemeinde schreibt auf ihrer Internetpräsenz: „Einen schöneren Rahmen für einen kunsthandwerklichen Markt kann man sich kaum vorstellen. In den prächtigen Schlossräumen und um das Schloss herum finden sich die Stände der handwerklichen Künstler, die mit ihren fantasievollen Kreationen die Besucher erfreuen und begeistern.“

Ein Weihnachtsmarkt im Schloss? Gibt's im Westallgäu 2024 in Kißlegg. Foto: Gemeinde Kißlegg

Stattfinden wird der Adventsmarkt in Kißlegg 2024 vom 29. November bis 1. Dezember. Die genauen Öffnungszeiten an den Tagen finden Sie hier. Erwachsene zahlen drei Euro pro Tag, wer gleich das ganze Wochenende bucht, bekommt Rabatt und löhnt sieben Euro. Kinder und Menschen mit schwerer Behinderung sind frei.

Erlebnis-Weihnachtsmarkt Bad Hindelang - was kostet er?

Vom 28. November bis 15. Dezember findet an mehreren Tagen der Erlebnis-Weihnachtsmarkt Bad Hindelang statt. Personen ab 13 Jahren (Menschen mit schwerer Behinderung ausgenommen) zahlen pro Tag zwischen sechs und elf Euro. Hier finden Sie eine genaue Auflistung, welcher Preis an welchem Tag aufgerufen wird.

Der Erlebnis-Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang ist einer der größten und beliebtesten im Allgäu. Foto: Dominik Berchtold

Der Erlebnis-Weihnachtsmarkt möchte ganz besonders mit aufwändigen Programmpunkten punkten. Was ihn einzigartig macht, haben wir hier aufgeschrieben. In diesem Jahr sollen rund 130 Aussteller präsent sein, geplant ist mitunter ein Weihnachts- und Märchenumzug mit nach Veranstalterangaben rund 160 Figuren oder einen speziellen Kinderweihnachtsmarkt. Weitere Programmpunkte an einzelnen Tagen: Eine „feierliche Eröffnungszeremonie durch das Christkind“ am Rathaus, eine „Krippenausstellung“, ein „musikalischer Weihnachtszauber mit Tommy Haug“ oder eine „Fire and Ice“-Feuershow.

Eine Liste mit allen Weihnachtsmärkten im Allgäu 2024 finden Sie hier.