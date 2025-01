Lohnstreichung am ersten Krankheitstag: Forderung von Allianz-Chef sorgt im Allgäu für geteiltes Echo

Dieser Vorschlag sorgt für heftige Diskussionen: Kranke Arbeitnehmer sollen am ersten Tag keinen Lohn bekommen. Einen so genannten Karenztag hat der Chef der Allianz-Versicherung, Oliver Bäte, ins Gespräch gebracht. Damit „würden Arbeitnehmer die Kosten für den ersten Arbeitstag selber tragen“, erklärte er im „Handelsblatt“-Interview. Ihr Arbeitgeber müsste nichts zahlen. Als Grund nennt er die hohe Anzahl von Krankheitstagen. Laut Statistischem Bundesamt waren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2023 durchschnittlich 15,1 Arbeitstage krank gemeldet. „Deutschland hat im internationalen Vergleich einen zu hohen Krankenstand“, sagt auch Hans-Peter Rauch, Vorsitzender der schwäbischen Handwerkskammer. Darüber müsse man diskutieren.

Einen Karenztag sieht Rauch allerdings nicht als geeigneten Weg: „Wenn sich jemand trotz starker Erkältung zur Arbeit schleppt, um keine Einbußen beim Lohn zu haben, ist weder ihm noch dem Unternehmen geholfen. Dann steckt er am Ende andere an.“ Seiner Meinung nach sollte an einer anderen Stellschraube gedreht werden: „Es ist zu einfach geworden, sich krankschreiben zu lassen“, sagt er mit Blick auf die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung. Wer krank ist, sollte von einem Arzt untersucht werden.

Diskussion um Karenztag: Das sagt die regionale IHK

Für Björn Athmer, Allgäuer Regionalgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK), ist der hohe Krankenstand ein „riesiges Thema“. Arbeitgeber zahlten in Deutschland fast 80 Milliarden an Gehältern für kranke Mitarbeiter. Die Forderung von Bäte sieht er als Anstoß zu einer breiten Diskussion. Die Arbeitsproduktivität in Deutschland sinke, dazu trage der hohe Krankenstand bei. Noch mehr ins Gewicht fielen aus Sicht der Unternehmen jedoch überbordende Bürokratie sowie mangelnde Digitalisierung und Infrastruktur: „Das muss die Politik angehen.“

Gewerkschafterin kritisiert Allianz-Chef-Forderung heftig

Heftige Kritik an Bätes Vorstoß kommt dagegen von den Gewerkschaften: „Ich finde diese Forderung unverschämt und unklug. Wer krank ist, sollte nicht zur Arbeit gehen und sich und andere gefährden, denn das wäre die Folge“, sagt DGB-Regionalgeschäftsführerin Silke Klos-Poellinger. Dass man bei Krankheit zuhause bleibe und Zeit brauche, um sich auszukurieren, hätten „viele Menschen spätestens seit Corona gelernt“.

Wer den Krankenstand senken wolle, sollte über die Arbeitsbedingungen nachdenken. Immer wichtiger würden klare Regelungen zum Schutz der Beschäftigten vor ständiger Erreichbarkeit. „Neuere Untersuchungen der Arbeitsmedizin zeigen, dass eine kürzere Arbeitswoche unter anderem zu verringerten Stresswerten, niedrigerem Blutdruck und letztlich zu weniger Krankheitstagen führt“, teilt Silke Klos-Poellinger mit.