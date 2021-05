Alpen im Allgäu: Auf diesen 39 Sennalpen wird Käse am Berg hergestellt - Wo Wanderer die größte Auswahl haben

Wandern 2021 im Allgäu: Auf dem Weg zum Gipfel locken zahlreiche Alpen (außerhalb des Allgäus auch Almen genannt). In einigen wird Käse am Berg hergestellt.

25.05.2021 | Stand: 06:15 Uhr

Allgäuer Bergkäse ist weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt und beliebt. In 39 von insgesamt 701 Alpen wird 2021 im Allgäu noch traditionell Hartkäse auf der Hütte hergestellt, wie der Alpwirtschaftliche Verein Allgäu mitteilt. Die so genannten Sennalpen stellen eine Besonderheit dar. Die Älpler nehmen den Sommer über Milchkühe mit an den Berg. Deren Milch wird in den Sennküchen zu würzigem Käse verarbeitet.

Ein Kulturgut, das bei Wanderern, Touristen und Einheimischen beliebt ist. Insgesamt verbringen 2.500 Milchkühe im Allgäu die Sommermonate in den Bergen. Weitaus größer ist die Zahl der Jungrinder: Sie beträgt 30.000.

Auf den Sennalpen im Allgäu verbringen Milchkühe den Sommer über am Berg. Ihre Milch wird zu Käse verarbeitet. Bild: Matthias Becker

Die meisten Sennalpen gibt es in Oberstaufen und in Oberstdorf: nämlich jeweils sieben. Doch Oberstdorf dürfte die "Vorherrschaft" schon bald übernehmen: Denn auf der Petersalp im Gebiet der Naturschutzstiftung Allgäuer Hochalpen soll heuer erstmals seit Jahrhunderten ebenfalls wieder Käse produziert werden.

Stolz ist man beim Alpwirtschaftlichen Verein darauf, dass immer wieder junge Sennälpler und Sennälplerinnen das Handwerk erlernen und weiterführen. Jedes Jahr werden beim Käseausstich des Vereins der beste Sennalpkäse prämiert. In diesem Jahr wurde mit Sebastian Beck (31) von der Alpe Oberberg in Gunzesried ein junger Käser in der Kategorie Bergkäse ausgezeichnet. Bernhard Hartl (Schattwald-Rohrmoos) gewann in der Kategorie Alpkäse.

Bei vielen Wanderern stehen die Sennalpen hoch im Kurs. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit allen Sennalpen im Allgäu. Der Alpwirtschaftliche Verein weist darauf hin, dass sich nicht alle geöffnet haben oder eine Bewirtschaftung anbieten.

Sennalpen in Bad Hindelang ( Oberallgäu ):

Kematsried

Laufbichl

Mitterhaus





Willersalpe

Sennalpen in Balderschwang ( Oberallgäu ):

Berg





Höfle





Lenzen





Piesen





Oberbalderschwang





Spicherhalde





Unterbalderschwang Bergkäse aus dem Allgäu ist weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt. Bild: Dominik Berchtold (Archivfoto)

Sennalpen in Bolsterlang ( Oberallgäu ):

Hageberg





Ornach

Sennalpen in Burgberg ( Oberallgäu ):

Topfen

Sennalpen in Gunzesried ( Oberallgäu ):

Derb





Gerstenbrändle





Oberberg I

Sennalpen in Immenstadt ( Oberallgäu ):

Hochried





Mittelberg

Sennalpen in Missen ( Oberallgäu ):

Schwabenberg II





Thalhoferberg

Sennalpen in Oberstaufen ( Oberallgäu ):

Bärenschwand





Helmingen





Hompessen





Kellersberg





Lachen





Obere Hündle Alp





Sonnhalde





Waltnersalpe Die Alpe Breitengehren im Rappenalptal gehört zu den Sennalpen im Bereich Oberstdorf. Bild: Tobias Schuhwerk

Sennalpen in Oberstdorf ( Oberallgäu )

Breitengehren





Buchrainer





Oberau





Schattwald-Rohrmoos





Schrattenwang





Söller





Schlappold





Eschbach

Sennalpen in Stiefenhofen ( Westallgäu , Landkreis Lindau )

Käsberg

Sennalpen in Waltenhofen ( Oberallgäu )

Stoffelberg

