„Seit Generationen mit Herzblut am Berg“: Alpwirtschaftlicher Verein Allgäu feiert besonderes Jubiläum

Ohne sie gebe es keine sanften Allgäuer Bergwiesen und auch keinen Viehscheid: Die Arbeit von Älplern und Älplerinnen ist fest mit unserer Region verwurzelt. Seit Jahrhunderten verbringen Alphirten mit ihren Herden die Sommer im Gebirge. Dafür wurden früher Flächen gerodet, die bis heute gepflegt werden. Durch das so genannte Schwenden - also das Schneiden von Gebüsch - bewahren Älpler den offenen Charakter der Berglandschaft und verhindern deren Verwaldung. Das dient neben der Artenvielfalt auch der Freude von Wanderern und Urlaubern.

Alpwirtschaftlicher Verein: Vor 100 Jahren ging es in Immenstadt los

„Wir sind seit Generationen mit Herzblut am Berg“, sagt Christian Brutscher, Vorsitzender des Alpwirtschaftlichen Vereins Allgäu (AVA), der heuer ein besonderes Jubiläum feiert: Der Zusammenschluss wurde vor genau 100 Jahren am 7. März 1925 im damaligen „Bayerischen Hof“ in Immenstadt gegründet. Passend zu diesem Datum findet am Freitag, 7. März, der Bergkäseausstich des Alpwirtschaftlichen Vereins im Rahmen des Internationalen Käsefestivals in Oberstdorf statt. Von der Jury prämiert werden der beste Alp- sowie Bergkäse. „Für die Gewinner wird es im Jubiläumsjahr eine besondere Ehre sein“, sagt Brutscher. Auf den „Vereinsgeburtstag“ werden Mitglieder und geladene Gäste dann am 6. April im Haus Fiskina in Fischen anstoßen.

Alpwirtschaftlicher Verein Allgäu: „Bei uns laufen die Drähte zusammen“

Was mit einer kleinen Runde begann, ist heute eine kräftige Vereinigung mit 1830 Mitgliedern, die mit einer Stimme gegenüber Politik und Öffentlichkeit auftritt. Im AVA vereint sind Hirten, Genossen, Eigentümer, Pächter und Freunde der Alpwirtschaft. „Bei uns im Verein laufen die Drähte zusammen. Wir stehen zum Beispiel in engem Kontakt zu den zuständigen Ministerien“, sagt Christian Brutscher. „Ohne staatliche Förderung könnte die Alpwirtschaft kaum existieren.“

Im Allgäu gibt es 703 staatlich anerkannte Alpen in unterschiedlichen Höhenlagen, etwa 170 davon besitzen die „Kleine Konzession“ zur Bewirtschaftung mit Speisen. Von Mai/Juni bis Mitte September sind die Alpen mit Vieh beschlagen, wie es im Fachjargon heißt. Im vergangenen Jahr verbrachten rund 29.000 Jungrinder, 2500 Milchkühe, 300 Pferde, 420 Schweine, 400 Schafe und 250 Ziegen den Sommer auf einer Alpe im Allgäu. Die „Sömmerung“ dient dem Tierwohl und entlastet den Talbetrieb, betont AVA-Geschäftsführer Dr. Michael Honisch.

Während die meisten Alpen Jungvieh beherbergen, wird auf 46 Sennalpen auch Käse hergestellt. Beim Viehscheid wird die Rückkehr der Tiere im Tal gefeiert. In vielen Orten ist das mit Festen verbunden, die Gäste und Einheimische in großen Scharen anlocken.

