Alpwirtschaftlicher Verein Allgäu: Das ist der Nachfolger von Franz Hage - und das hat er vor

Christian Brutscher ist neuer Vorsitzender beim Alpwirtschaftlichen Verein Allgäu. Er folgt auf den langjährigen "Chef-Älpler" Franz Hage. So tickt der Neue.

13.05.2023 | Stand: 13:21 Uhr

Wenn es um die Alpwirtschaft im Allgäu geht, führt an ihm künftig kein Weg vorbei: Christian Brutscher, 46, aus Bolsterlang (Kreis Oberallgäu) ist neuer Vorsitzender beim Alpwirtschaftlichen Verein Allgäu (AVA) mit 1800 Mitgliedern. Der Landwirt und Alpmeister löst Franz Hage, 67, an der Spitze der einflussreichen Vereinigung ab. „Der Franz stand immer für klare, ehrliche Worte und das direkter Gespräch. Es war ihm immer wichtig, dass man gemeinsam weiterkommt. Diesen Stil will ich fortführen“, kündigt der „Neue“ an. Schmunzelnd fügt der verheiratete Vater von drei Kindern jedoch hinzu, dass es künftig eine Änderung geben wird: „Meine telefonische Sprechstunde ist von 7 bis 8 Uhr. Ich bin Frühaufsteher..“

