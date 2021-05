Vor allem Seniorinnen haben finanzielle Sorgen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Unterstützung gibt es im Allgäu, aber längst nicht alle nehmen diese Hilfe an.

26.05.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Miete, Lebensmittel, Medizin: Manche Rentner können all das kaum mehr bezahlen. Vor allem Frauen haben im Alter finanzielle Sorgen. Die Armutsquote der über 65-jährigen Rentner liegt in Deutschland derzeit bei 17,1 Prozent, sagt der Kemptener Hochschul-Professor Dr. Philipp Prestel. Dieser Wert sei in den vergangenen 15 Jahren um 66 Prozent gestiegen. Auch im Allgäu gibt es das Problem der Altersarmut.