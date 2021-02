Auf dem geplanten Grundstück am Allgäu Airport entsteht nun kein Verteilzentrum. Amazon will sich aber trotzdem am Flughafen ansiedeln.

11.01.2021 | Stand: 21:04 Uhr

Die Ansiedlung eines Verteilzentrums des Versandriesen Amazon auf einem kommunalen Grundstück am Memminger Flughafen ist vom Tisch. Beerdigt wird das umstrittene Projekt, das bei Politik und Einzelhandel im Allgäu auf teils massive Kritik gestoßen war, deshalb aber nicht. Es soll weiterhin in Memmingerberg verwirklicht werden – und zwar auf einem Areal, das sich im Eigentum der Flughafen-Gesellschaft befindet. Das gab die Allgäu Airport GmbH (AAP) am Montagabend bekannt.