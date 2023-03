Abstruse Thesen und Reise zur Hölle: Einblicke in das Buch des Amokläufers von Hamburg

Der Hamburger Attentäter Philip F. gibt in einem Buch Einblicke in seine abstruse Gedankenwelt. Sein Werk sorge für eine "epochemachende Perspektive".

12.03.2023 | Stand: 15:51 Uhr

Der mutmaßliche Amoklauf, bei dem am Donnerstagabend in Hamburg acht Menschen durch Schüsse starben, schockiert Deutschland. Der mutmaßliche Schütze, der sich nach der Bluttat bei einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas selbst richtete, heißt Philipp F.. Er ist in Memmingen geboren und in Kempten aufgewachsen. Über sein Motiv wird weiter gerätselt.

