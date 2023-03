Gibt es Alarmsignale vor einem Amoklauf?

Nach dem Amoklauf eines Allgäuers in Hamburg steht diese Frage im Raum. Ein Facharzt erläutert, wie Angehörige Menschen mit Problemen helfen können.

Der Amoklauf in Hamburg, bei dem ein gebürtiger Allgäuer sieben Menschen erschossen haben soll, wirft auch Tage nach der Tat noch Fragen auf. Der Mann war offenbar psychisch krank, Angehörige hatten ihn gebeten, sich behandeln zu lassen – jedoch vergeblich. Wie können Angehörige oder Freunde erkennen, dass es einem nahe stehenden Menschen schlecht geht? Und ihm klarmachen, dass er sich helfen lassen sollte? Darüber sprachen wir mit Dr. Raimund Steber, Ärztlicher Direktor des Bezirkskrankenhauses Memmingen und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.

Die Umgebung nimmt Veränderungen meist nicht wahr

Es sei schwierig, einen Amoklauf zu verhindern, sagt Steber. „Diese Menschen haben sich innerhalb kurzer Zeit deutlich verändert. Aber das passiert so, dass ihre Umgebung diese Veränderung meist nicht wahrnimmt.“ Meist seien es männliche Einzelgänger.

Es gebe aber bestimmte Alarmsignale, sagt Steber. Die Personen seien oft sehr misstrauisch und leicht gekränkt, hätten wenig Selbstbewusstsein, dafür aber ein Geltungsbedürfnis. Oft hätten sie nicht gelernt, Freundschaften aufzubauen und zu pflegen. Das alles könne innerhalb von Wochen oder Monaten in Hass, Wut oder Rache umschlagen.

„Ein Suizid bei einem Amoklauf wie jetzt auch in Hamburg ist wie ein Schlusspunkt der Machtdemonstration aufgrund der eigenen Ohnmacht.“

Bei Anzeichen sollten Angehörige das Gespräch suchen

Wenn Angehörige oder Freunde zunehmend trauriger und verschlossener werden oder sich aggressiver verhalten, seien das klare Hinweise auf Probleme; konkret eventuell eine paranoide Psychose. Daraus könne sich eine falsche Wahrnehmung der Realität entwickeln, sagt Steber.

Dann sei Hilfe von Nöten. Zunächst sollten Angehörige oder Freunde dem oder der Betroffenen ein Gespräch anbieten – „in einem geschützten Rahmen, in Ruhe und mit Respekt“. Man sollte vor allem zuhören, könne aber durchaus auch schon auf professionelle Hilfsangebote (siehe unten) hinweisen. „Wenn Suizid-Gefahr besteht, muss man natürlich rasch reagieren.“

Ansonsten könne man das Gespräch so beginnen: „Mir ist eine Veränderung an Dir aufgefallen. Siehst Du das auch so? Möchtest Du mit mir darüber reden?“ Wichtig sei zu betonen, dass es nicht sofort zu einem Gespräch kommen muss – und das eventuell andere Personen besser daran beteiligt sein sollten. „Bieten Sie beispielsweise an, die Person zu einer professionellen Beratung zu begleiten, wenn das von ihr gewünscht ist.“

„Signalisieren Sie dem Menschen, dass seine Gesundheit Ihnen am Herzen liegt“

Das gehe auch anonym und ein Gespräch in einem Bezirkskrankenhaus bedeute nicht zwangsläufig, dass die betroffene Person dort stationär bleiben müsse. „Signalisieren Sie dem Menschen, dass seine Gesundheit Ihnen am Herzen liegt.“

Steber geht von keiner Zunahme von Amokläufen in Deutschland aus – was er auch auf das restriktive Waffengesetz zurückführt. Dennoch sei jeder Fall tragisch.

Der Bezirk Schwaben betreibt die Bezirkskrankenhäuser als Anlaufstelle beziehungsweise Behandlungsorte für Menschen mit Erkrankungen der Psyche. Im Allgäu gibt es diese Standorte:

Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren, Telefon 08341/720.

Bezirkskrankenhaus Kempten

Bezirkskrankenhaus Memmingen, Telefon 08331-702663.

Psychiatrische Tagesklinik Lindau, Telefon 08382/948660.

Günztalklinik Obergünzburg, Telefon 08372/92370.

In akuten Situationen hilft der Bayerische Krisendienst rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0800/655300.