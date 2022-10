Feiern in Dirndl und Lederhosen: Andreas Gabalier kommt nächstes Jahr nach Füssen

Königswinkel Open Air 2023 mit Andreas Gabalier: Im Juli dürfen Schlagerfans in Füssen feiern. Alle Infos zu Tickets, Vorverkauf und Konzert.

17.10.2022 | Stand: 17:02 Uhr

Der Schlagersänger Andreas Gabalier kommt am 21. Juli 2023 zu den Königwinkel Open Airs nach Füssen. Im Rahmen seiner Tournee "Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu" gibt er ein Konzert im Barockgarten des Festspielhauses Neuschwanstein.

Der allgemeine Vorverkauf startet am 21. Oktober um 10 Uhr. Auf Eventim sind Karten schon am 18. Oktober ab 12 Uhr zu bekommen.

Fakten zum Konzert von Andreas Gabalier

Datum: Freitag, 21. Juli, 2023

Beginn: 20 Uhr

Vorverkauf: Ab 18. Oktober (12 Uhr) auf Eventim

Preis: Ab 69,90 Euro

Andreas Gabalier kommt nach Füssen: Trotz Kritik einer der erfolgreichsten Musiker in Deutschland

Seit 2008 tritt Gabalier öffentlich auf. Er gilt als "Volks-Rock'n'Roller", auf seinen Konzerten wird stets in Dirndl und Lederhose getanzt und gefeiert. Für Kritik sorgte sein gleichnamiges Album "Volks Rock’n'Roller" (2011). Auf dessen Cover ist er in einer hakenkreuzähnlichen Pose zu sehen, wie Kritiker beklagen. Der 38-Jährige gehört zu den erfolgreichsten Musikern und Entertainern in Deutschland, Österreich und der Schweiz und füllt ganze Hallen und Stadien.

In Dirndl und Lederhosen zum Königswinkel Open Air 2023 nach Füssen

Im Sommer 2023 ist er in Füssen zu sehen. Vor einem dem Tegelberg-Säuling-Bergpanorama, den Schlössern Neuschwanstein und Hohneschwangau und dem Forggensee findet das Königswinkel Open Air statt. Die Bühne ragt über das Ufer des Sees hinaus. Fünf Mal soll es das Open Air 2023 in Füssen geben - unter anderem auch mit Santiano und OneRepublic. Parkmöglichkeiten gibt es in direkter Nähe zum Festspielhaus Neuschwanstein. Zusätzlich fahren Busse aus den umliegenden Orten zum Veranstaltungsort.

