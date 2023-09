Anklage wegen versuchten Mordes: Fremdenfeindlicher Angriff in Krumbach?

Ein 34-Jähriger aus dem Landkreis Günzburg muss sich vor dem Memminger Landgericht verantworten. Er soll versucht haben, einen Mann mit Migrationshintergrund zu töten.

25.09.2023 | Stand: 08:11 Uhr

Die ursprüngliche Polizeimeldung liest sich zusammengefasst gar nicht so dramatisch: Betrunkene Männer prügelten sich Ende August 2022 nachts in Krumbach nach einem Streit. Zwei flogen durch eine Schaufensterscheibe, einer von ihnen wird schwer verletzt. Eine Taxifahrerin habe erst durch Hupen, dann durch Schreie davon abgehalten, weiter auf einen der Männer einzuschlagen. Nun kommt der Fall vor Gericht , doch überraschend nicht vors Amtsgericht . Die Staatsanwaltschaft stuft nämlich die Tat als versuchten Mord ein, ein fremdenfeindlicher Hintergrund beim Täter ist nicht auszuschließen. Am Montag, 2. Oktober, beginnt der Prozess im Landgericht Memmingen . Zehn Verhandlungstage sind angesetzt.

