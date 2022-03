Ehemalige "Bachelorette" aus Marktoberdorf: Anna Hofbauer ist wieder schwanger

Anna Hofbauer ist schwanger. Die Ex-"Bachelorette" und Musicalsängerin aus Marktoberdorf bestätigte nun offiziell ihr Familienglück mit Ehemann Marc Barthel.

02.03.2022 | Stand: 15:01 Uhr

Babyglück bei Anna Hofbauer: Die 33-Jährige und ihr Ehemann Marc Barthel erwarten wieder Nachwuchs. Laut mehreren Medienberichten bestätigte die Musicaldarstellerin (unter anderem bekannt aus "Ludwig2" und "Evita") nun offiziell ihre Schwangerschaft. Für die gebürtige Marktoberdorferin ist es bereits das zweite Kind mit Schauspieler Barthel.

Anna Hofbauer schwanger: Allgäuerin entzückt über zweite Schwangerschaft

Gegenüber der Zeitschrift "Bunte" soll Hofbauer in einem Interview verraten haben, dass sie mittlerweile im fünften Monat schwanger ist. Das berichtet unter anderem RTL. Offenbar gestaltete sich das erneute Mutterglück aber dieses Mal nicht so einfach für die 33-Jährige. Offenbar habe sie in den vergangenen Wochen mit Müdigkeit und Übelkeit zu kämpfen gehabt. Sie sagt: "Das kannte ich gar nicht. Bei Leo war die Schwangerschaft total unkompliziert. Dieses Mal waren die ersten Monate schlimm."

Inzwischen haben sich die Beschwerden allerdings gelegt, berichtet die Allgäuerin, deren erster Sohn Leo im Jahr 2019 auf die Welt kam. "Ich merke nur, dass der Bauch wächst, wenn der Hosenknopf nicht mehr zugeht", sagt Hofbauer.

Anna Hofbauer: So reagierte Ehemann Marc Barthel auf das zweite Kind

Laut eigenen Angaben konnte es Hofbauer gar nicht schnell genug erwarten, das Baby-Glück ihrem Ehegatten mitzuteilen. So sagt sie: "Die Wahrheit ist, dass ich es gar nicht ausgehalten hätte, diese News auch nur einen Tag vor Marc geheim zu halten." Die ehemalige "Bachelorette" und der Schauspieler Barthel sind seit Dezember 2020 ein Ehepaar, die Hochzeit fand im Allgäu statt. (Lesen Sie auch: Das sind Gäste und Thema bei Markus Lanz heute)

Dass er noch einmal Vater werden wird, hat der 32-Jährige laut Hofbauer ganz unspektakulär erfahren: die Sängerin hielt ihm einfach den positiven Schwangerschaftstest vor die Nase. Und was sagt der werdende Papa zu den Baby-News? Die Freude sei "genauso groß und emotional wie beim ersten Mal" gewesen, so Barthel. (Lesen Sie auch: Diese Ochsenknechts: "Ganz normal sind wir alle nicht")

