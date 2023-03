Antonia Riepp alias Susanne Mischke veröffentlicht neue Familiensaga: "Die Frauen von Capri"

Die neue Familiensaga von Susanne Mischke alias Antonia Riepp spielt auf der Insel Capri. Sie dreht sich wieder um starke Frauen - und italienisches Lebensgefühl.

26.03.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Sie hat es wieder getan: Krimi-Autorin Susanne Mischke hat unter ihrem Pseudonym Antonia Riepp erneut eine Familiensaga um starke Frauen geschrieben, die in Italien spielt (und auch ein klein wenig in Deutschland). Dieses Mal entführt sie ihre Leserinnen und Leser auf die Insel Capri. „Die Frauen von Capri – Im blauen Meer der Tage“ heißt der Roman, der ab Donnerstag, 30. März, erhältlich ist. An diesem Tag stellt ihn die Autorin in der Marktoberdorfer Filmburg auch persönlich vor.

Ja, Italien. Sehnsuchtsland der Deutschen. Und natürlich zieht es auch Susanne Mischke, die in Kempten aufwuchs und nach einem langjährigen Intermezzo in Hannover, nun in Wertach lebt, immer wieder dorthin. Denkt sie an ihre Kindheit und Ferien zurück, kommen ihr die Urlaubsklassiker Gardasee und Jesolo in den Sinn. „Aber weiter als bis Rimini ging es damals nie – wie bei den meisten“, erzählt die 62-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion und lacht. Ein Stück weiter nach Süden freilich führte ihre auf drei üppige Bände angelegte Belmonte-Familiensaga, die im Allgäu und in einem Dorf in den Marken spielt. „Leserinnen und Leser haben mich immer wieder angesprochen und gefragt, wo denn eigentlich die Marken überhaupt seien“, erzählt Mischke. Weil die bei Piper erschienene Saga so gut lief, war klar, dass sie einen weiteren Roman in „Bella Italia“ ansiedeln wollte. Nur dieses Mal sollte es ein bekannterer Schauplatz sein. Und die im Golf von Neapel gelegene Insel Capri ist sicherlich vielen ein Begriff – auch wenn sie noch nicht dort waren. Die Insel war schon immer Ferienziel und Winterquartier namhafter Künstler, Schriftsteller und Musikers wie Rainer Maria Rilke, Maxim Gorki, Claude Debussy, Francis Bacon, Oscar Wilde und Oskar Kokoschka. Capri zog aber auch andere an, Reiche und Emigranten, die deutsche Industriellenfamilie Krupp wie den russischen Revolutionär Lenin. Kein schlechter Ort also für einen Roman.

Hat wieder eine Familien-Saga geschrieben, die in Italien spielt: Antonia Riepp alias Susanne Mischke. Ihren Roman „Die Frauen von Capri“ gibt es ab 30. März 2023. Bild: Martina Diemand

Alles beginnt in einem Krankenhaus in München: Die 43-jährige Catia und die 80-jährige Italienerin Elisa lernen sich im Zimmer kennen. Die verheiratete Catia steckt in einer Lebens- und Sinnkrise und nimmt die Einladung der gut betuchten alten Dame an, sie in ihre Heimat Capri zu begleiten. Sie möchte ihr Hause verkaufen, und Catia soll ihr beim Entrümpeln helfen. Catia ist lange hin- und hergerissen, doch dann sitzt sie an der Schiffsanlegestelle, wartet auf die Überfahrt und kauft sich eine Portion Arancini: „Die frittierten Reisbällchen, gefüllt mit Hackfleisch und Erbsen, gab es zwar auch in München, aber hier schmeckten sie viel besser. Zumindest bildete sie sich das ein. Glücklich aß sie ihre Arancini, blinzelte in die Sonne und sog den Geruch nach Meerwasser, Fisch und Diesel tief in ihre Lungen. Ach, Italien!“

Elisas Haus in Anacapri hat schon bessere Tage gesehen, und beim ersten Einkauf im Dorf wird Catia klar, dass es in Elisas Leben einige dunkle Flecken gibt. Diese reichen zurück bis zur Zeit des Ersten Weltkriegs, und es geht um Familienehre, Rivalitäten und Verrat. Auch der „machismo“ und der Gegensatz von deutscher und italienischer Lebensart spielen eine Rolle. Der größte Teil der Handlung spielt in den 1950er bis 1970er Jahren. Die verschiedenen Zeitebenen ergeben sich meist kapitelweise.

Susannes Mischkes Sprache ist apart, klar und pointiert. Geschickt weckt und lenkt sie die Neugier. „Die Frauen von Capri“ ist ein schlüssiger, facettenreicher und spannender Frauenroman, kurzum eine feine Urlaubslektüre. Die Saga ist übrigens nach über 460 Seiten abgeschlossen, jedoch wird es einen zweiten Capri-Roman geben, verrät Susanne Mischke. Dieser werde sich um eine alte Opern-Sängerin und ihren Sohn, einen Schlagersänger, drehen. „Das wird eher eine amüsante Angelegenheit.“

Susanne Mischke stellt ihren Capri-Roman am 30. März mit Live-Musik in Marktoberdorf vor