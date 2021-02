Ein Kemptener Apotheker produziert Shufeng Jiedu. Das pflanzliche Präparat soll den Verlauf von Corona-Infektionen mildern. Bewiesen ist das aber keineswegs.

04.01.2021 | Stand: 13:25 Uhr

Für die einen ist es ein vielversprechendes Heilmittel gegen Corona, für die anderen ein interessanter Ansatz, manch einer hält es für Humbug: Die Rede ist von Shufeng Jiedu. Das pflanzliche Präparat kommt ursprünglich aus China und ist derzeit in aller Munde. Auch in Kempten wird es hergestellt und verkauft. Doch was steckt dahinter?