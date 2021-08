Auch die Allgäuer Schiedsrichter legen wieder los

Obmann Kevin Mitchell spricht über die Personallage in der Gruppe Kempten-Oberallgäu. Besonders stolz ist er auf die zehn Unparteiischen in den höheren Ligen.

08.08.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Nicht nur die Fußballer fiebern dem Saisonstart in den unteren Ligen entgegen, auch bei den Schiedsrichtern der Gruppe Kempten-Oberallgäu ist die Vorfreude groß. Sichtbar wurde dies bei der jüngsten Monatsversammlung – der ersten, die wieder als Präsenzveranstaltung stattfand. 50 Unparteiische waren nach Vorderburg gekommen.

Schiedsrichter freuen sich über persönlichen Austausch

Neben dem persönlichen Austausch stand auch eine intensive Regelkunde auf dem Programm. Einer der wichtigsten Punkte dabei war die – wieder einmal – geänderte Handspielregel. „Zwei Dinge sind für den Schiedsrichter dabei wesentlich: Eine unnatürliche Handbewegung und für den Unparteiischen muss eine Absicht erkennbar sein“, sagt Kevin Mitchell, Obmann der Schiedsrichtergruppe Kempten-Oberallgäu. Ihm ist wichtig, dass die bei den Fußballspielen in der Region eingesetzten Schiris dabei einen möglichst einheitlichen Ermessensspielraum anwenden.

Gute Resonanz beim Neulingskurs 2020

92 aktive Schiedsrichter gibt es momentan in der Gruppe. Die Zahl sei im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit stabil geblieben. „Wir haben keinen verloren“, sagt Mitchell. „Dafür war der Neulingslehrgang im vergangenen Jahr mit zehn Anwärtern sogar sehr gut besetzt.“ Der 37-Jährige, der für den FC Rettenberg pfeift, kann sich nach den jüngsten Erfahrungen mit Online-Regelstudium und Web-Meetings vorstellen, künftige Neulingskurse als Hybrid-Variante mit Präsenz-Einheiten anzubieten. „Dadurch gibt es weniger Termindruck und der erste Zugang fällt manchen vielleicht auch etwas leichter“, sagt Mitchell, der zudem als Kreisschiedsrichterobmann auch für das gesamte Allgäu zuständig ist.

Stolz ist der 37-Jährige auf die zehn Unparteiischen, die in der Bezirksliga oder höher pfeifen. „Da haben meine Vorgänger und die Lehrwarte hervorragende Arbeit geleistet. Wir sind in den oberen Ligen sehr gut aufgestellt“, sagt Mitchell. Neben Aushängeschild und Bundesliga-Schiedsrichter Robert Hartmann gibt es in der Gruppe Kempten-Oberallgäu mit Tim Bruckner ein vielversprechendes Talent, das mit 18 Jahren bereits Bezirksliga pfeift und als Förderschiedsrichter unter besonderer Beobachtung steht.

Die Spitzenschiedsrichter der Gruppe Kempten-Oberallgäu

Bundesliga Robert Hartmann (SV Krugzell)

3. Liga Tobias Schultes (TSV Betzigau)

Regionalliga Lothar Ostheimer (TSV Sulzberg), Andreas Hummel (TSV Betzigau)

Bayernliga Hendrik Hufnagel (SV Lenzfried)

Bezirksliga Tim Bruckner (SG Waltenhofen-Hegge), Paulina Koch (TSV Kottern), Kevin Mitchell (FC Rettenberg), Quang Nguyen (1. FC Sonthofen), Uli Sauter (SSV Niedersonthofen).

