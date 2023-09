Wie eine junge Kaufbeurerin ohne Abitur jetzt Medizin studiert

Gegen den Ärztemangel soll die Landarztquote helfen. Eine Kaufbeurerin erfüllt so ihren Traum. Klaus Holetschek spricht von einem "beeindruckenden Beispiel".

14.09.2023 | Stand: 18:28 Uhr

Wenn man so will ist Katharina Kovacs die Hoffnung für die Politik. Die 25-jährige Kaufbeurerin will Ärztin werden – ohne Abitur und mit Hilfe der sogenannten Landarztquote. Sie soll später dort Menschen behandeln, wo es schon jetzt wenig Ärzte gibt.

