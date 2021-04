Auf Instagram erfolgreich: Zehn beliebte Influencer aus dem Allgäu

Als gebürtigem Allgäuer ist Daniel die Liebe zu den Bergen und Seen in der Region schon in die Wiege gelegt worden. Deshalb findet man den 31-Jährigen zu jeder freien Minute in der Natur: Immer mit seiner Kamera bewaffnet, um die besten Momente festzuhalten. „Die Liebe zur Fotografie habe ich erst vor 4 Jahren entdeckt, seitdem ist die Kamera mein ständiger Begleiter." Mit seinen Bildern hat der Wirtschaftsingenieur mittlerweile 183.000 Fans auf Instagram (daniel_weissenhorn) gewonnen.