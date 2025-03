Sonne im Allgäu genießen: Diese spannenden Ausflugsziele öffnen jetzt wieder

Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsanfang wird es im Allgäu wieder wärmer und sonnig. Gute Bedingungen für einen Ausflug mit der ganzen Familie. In den kommenden Tagen und Wochen starten viele Attraktionen in die neue Saison oder haben diese bereits begonnen.

Das Römermuseum Archäologischer Park Cambodunum (APC) in Kempten ist beispielsweise bereits seit dem 15. März wieder geöffnet. Es gibt aber noch weitere Freiluftmuseen und Attraktionen im Allgäu, die jetzt oder mit Beginn der kommenden Osterferien erst wieder (länger) öffnen. Hier eine Auswahl.

Walderlebniszentrum Füssen-Ziegelwies

Der Baumkronenweg sowie die Ausstellung im Walderlebniszentrum Füssen-Ziegelwies sind bereits seit März täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Im April verlängern sich die Öffnungszeiten von 10 bis 16.30 Uhr (in den Osterferien 9 bis 19 Uhr). Während der Sommermonate von 1. Mai bis 15. Oktober können der Baumkronenweg und die Ausstellung von 9 bis 19.30 Uhr besucht werden. So viel kostet der Eintritt zum Baumkronenweg:

Erwachsene (ab 16 Jahre): 5 Euro

Kinder und Jugendliche (bis 15 Jahre): frei

Menschen mit Behinderung (mit Ausweis): frei

Informationen zu Gruppenpreisen finden Sie auf der Webseite.

Der Auwaldpfad sowie der Bergwaldpfad und die Ausstellung sind kostenfrei.

Icon Vergrößern In den Sommermonaten hat der Baumkronenweg in Füssen wieder länger geöffnet. Foto: Benedikt Siegert (Archivbild) Icon Schließen Schließen In den Sommermonaten hat der Baumkronenweg in Füssen wieder länger geöffnet. Foto: Benedikt Siegert (Archivbild)

Schwäbisches Freilichtmuseum Illerbeuren

Die neue Saison im Schwäbischen Freilichtmuseum in Illerbeuren im Unterallgäu (ehemals: Schwäbisches Bauernhofmuseum) startet am Mittwoch, 19. März. Das Museum hat den Sommer und Herbst über bis zum 10. November von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. An Feiertagen, die auf einen Montag fallen, kann man das Museum ebenfalls besuchen, an Karfreitag ist es geschlossen. Die Preise der aktuellen Saison:

Erwachsene: 8 Euro

ermäßigt: 6 Euro

Kinder bis 18 Jahre: 1,50 Euro

Kinder bis 6 Jahre: frei

Feierabendticket ab 16 Uhr: 4 Euro

Gruppen- und Familienpreise finden Sie auf der Webseite.

Icon Vergrößern Das Schwäbische Freilichtmuseum in Illerbeuren ist wieder geöffnet. Foto: Tanja Kutter/Freilichtmuseum (Archivbild) Icon Schließen Schließen Das Schwäbische Freilichtmuseum in Illerbeuren ist wieder geöffnet. Foto: Tanja Kutter/Freilichtmuseum (Archivbild)

Skyline Park im Unterallgäu

Der Skyline Park bei Rammingen im Unterallgäu öffnet am Samstag 22. März, wieder - bis zu den Osterferien allerdings nur am Wochenende. Zum Pre-Opening empfängt der Park Besucherinnen und Besucher am 22. und 23. März, am 29. und 30. März sowie am 5. und 6. April jeweils von 9.30 bis 17 Uhr.

Offizielle Saisoneröffnung ist am 12. und 13. April. In den Osterferien hat der Skyline Park täglich von 9.30 bis 17 Uhr geöffnet. Das sind die Preise der aktuellen Saison:

Ab 1,50 Meter Körpergröße: 42 Euro

1,10 bis 1,49 Meter Körpergröße: 35 Euro

Unter 1,10 Meter Körpergröße: frei

Senioren (ab 65 Jahren, mit Ausweis): 29 Euro

Schwangere (mit Mutterpass): 17 Euro

Menschen mit Behinderung (nach Vorlage eines Behindertenausweises): 17 Euro - Rollstuhlfahrer und Blinde haben freien Eintritt (Begleitperson bei „B“ im Ausweis zahlt 8 Euro)

Gruppen-, Familien- und weitere Preise finden Sie auf der Webseite.

Icon Vergrößern Am Wochenende ist Pre-Opening im Skyline Park im Unterallgäu. Foto: Manfred Seitz (Archivbild) Icon Schließen Schließen Am Wochenende ist Pre-Opening im Skyline Park im Unterallgäu. Foto: Manfred Seitz (Archivbild)

Bergbauernmuseum Diepolz

Der Bergbauernmuseum Diepolz bei Immenstadt ist noch bis einschließlich 12. April in der Winterpause. An Palmsonntag zum Beginn der Osterferien öffnet das Freilichtmuseum wieder von Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Die Saison dauert bis zum Ende der bayerischen Herbstferien. Das sind die aktuellen Preise:

Erwachsene: 8 Euro (50 Cent Ermäßigung mit Allgäu-Walser-Card)

Kinder unter 7 Jahren: frei

Kinder unter 16 Jahren und Ermäßigungsberechtigte mit Nachweis (Schüler, Studierende, Schwerbehinderte): 4,50 Euro

Ermäßigungsberechtigte Kinder unter 16 Jahren mit Schwerbehindertennachweis: 4 Euro

Gruppen- und Familienpreise finden Sie auf der Webseite.

Icon Vergrößern In den Osterferien beginnt die neue Saison im Bergbauernmuseum Diepolz. Foto: Ralf Lienert (Archivbild) Icon Schließen Schließen In den Osterferien beginnt die neue Saison im Bergbauernmuseum Diepolz. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

Römerbad Kohlhunden bei Marktoberdorf

Das Römerbad Kohlhunden bei Marktoberdorf kann zu jeder Zeit von außen besichtigt werden, da der Schutzbau über der Ausgrabung rundum verglast ist. Ab Sonntag, 27. April, bietet der Förderverein wieder sonntags von 10 bis 12 Uhr Führungen an.

Anfragen zu Führungen zu anderen Zeiten für Schulklassen und Besuchergruppen sind möglich über das Touristikbüro der Stadt Marktoberdorf (Telefon 08342/400845) oder über die Kontaktadresse des Vereins.

Icon Vergrößern Ab Ende April gibt es wieder Führungen durch das Römerbad Kohlhunden bei Marktoberdorf. Foto: Andreas Filke (Archivbild) Icon Schließen Schließen Ab Ende April gibt es wieder Führungen durch das Römerbad Kohlhunden bei Marktoberdorf. Foto: Andreas Filke (Archivbild)

Waldwelt Skywalk Allgäu

Die Sommersaison in der Waldwelt Skywalk Allgäu beginnt am Donnerstag, 1. Mai, und endet am 9. November. Der Baumwipfelpfad bei Scheidegg im Westallgäu ist im Sommer täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das sind die Preise in der neuen Saison:

Erwachsene: 15,50 Euro

Kinder unter 1 Meter Körpergröße: frei

Kinder bis einschließlich 17 Jahre: 11,50 Euro

Gruppen-, Familien- und weitere Preise finden Sie auf der Webseite.

Icon Vergrößern Die Waldwelt Skywalk Allgäu hat ab Mai wieder geöffnet. Foto: Benjamin Schwärzler (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die Waldwelt Skywalk Allgäu hat ab Mai wieder geöffnet. Foto: Benjamin Schwärzler (Archivbild)

Erzgruben Burgberg

Die Erzgruben am Grünten in Burgberg (Kreis Oberallgäu) sowie das Museumsdorf starten am Donnerstag, 1. Mai in die Saison. Das Museumsdorf ist bis 31. Oktober täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet, Dienstag ist Ruhetag. In dieser Zeit gibt es auch ein bis zwei Führungen pro Tag durch das Bergwerk. So viel kostet die „Entdeckertour“ durch das Bergwerk in der neuen Saison (Eintritt ins Museumsdorf inklusive):

Erwachsene/Jugendliche 14,50 Euro (mit Allgäu-Walser-Card 12,50 Euro)

Kinder von 6 bis 14 Jahren: 3 Euro (mit Allgäu-Walser-Card 2 Euro)

Kinder bis einschließlich 5 Jahre: frei

Informationen zu Gruppenführungen finden Sie auf der Webseite.

Die Preise für das Museumsdorf ohne Führung durch die historischen Stollen:

Erwachsene/Jugendliche: 3 Euro (mit Allgäu-Walser-Card 2,50 Euro)

Kinder bis 14 Jahre: frei

Icon Vergrößern Die Erzgruben Burgberg sind von 1. Mai bis 31. Oktober geöffnet. Foto: Silvia Reich-Recla (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die Erzgruben Burgberg sind von 1. Mai bis 31. Oktober geöffnet. Foto: Silvia Reich-Recla (Archivbild)

Die Bergbahnen im Allgäu haben auch teilweise bereits den Winterbetrieb eingestellt und beginnen nach einer kurzen Pause die Sommersaison. Hier erfahren Sie, wo Sie aktuell noch Skifahren können und wann die Wandersaison beginnt.

Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: 19. März 2025.