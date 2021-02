Ein Glühwein-Umtrunk oder nächtliches Einkaufen an der Tankstelle? - Da lässt die Polizei derzeit keine Gnade walten. Wieder gab es im Allgäu Corona-Verstöße.

11.01.2021 | Stand: 13:38 Uhr

Bei Polizei-Kontrollen wurden im Ostallgäu, im Oberallgäu und in Memmingen am Sonntag und in der Nacht auf Montag wieder etliche Personen ertappt, die gegen Ausgangssperre und derzeit gültige Corona-Regeln verstoßen haben. Der Überblick: