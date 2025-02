„DuBayer“ oder „Mango-Sahne“? So schmecken außergewöhnliche Allgäuer Faschingskrapfen

Wer kennt ihn nicht, den klassischen Krapfen mit Marmeladenfüllung. Gerade zur Faschingszeit ist er Tradition im Allgäu - und beliebt bei groß und klein. Doch muss es immer Marmelade sein - ist das auf Dauer nicht ein wenig langweilig?

Neben der „normalen“ Variante gibt es deshalb zum Fasching unzählige Krapfen mit besonderen Füllungen und Glasuren sowie in unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen. Exotisch, fruchtig, sahnig, schokoladig - Krapfen gibt es mittlerweile für alle Geschmäcker.

Besondere Krapfen im Allgäu: Test im Video

Doch sind die Spezial-Krapfen wirklich eine Konkurrenz für die klassische Version? Können sie ihm das Wasser reichen - oder ihn sogar übertrumpfen? Um das herauszufinden, waren wir im Allgäu unterwegs und probierten mehrere Varianten, die aktuell zum Fasching angeboten werden.

Icon Vergrößern Ganze 16 Krapfen-Sorten stehen einer Bäckerei in Memmingen zur Auswahl. Foto: Verena Kaulfersch (Archiv) Icon Schließen Schließen Ganze 16 Krapfen-Sorten stehen einer Bäckerei in Memmingen zur Auswahl. Foto: Verena Kaulfersch (Archiv)

In Kempten, Marktoberdorf und Memmingen machten wir insgesamt bei fünf Konditoreien und Bäckerein Halt. Bei der Fülle an unterschiedlichen Sorten war es gar nicht so leicht, sich zu entscheiden. Allein in einer Memminger Backstube gibt es 16 verschiedene Krapfen-Kreationen.

Im Video-Test: Außergewöhnliche Faschingskrapfen im Allgäu

In Memmingen testeten wir einen „Blueberry-Cheesecake“-Krapfen für 3,73 Euro und einen „DuBayer“-Krapfen für 3,05 Euro. Ein „Mango-Sahne“-Krapfen für 2,45 Euro und einen „Eierlikör“-Krapfen für 2,80 Euro kam uns in Marktoberdorf auf den Teller. Und zu guter Letzt gab es in Kempten noch einen „Shaun-das-Schaf“-Krapfen für 2,30 Euro.

Welche Krapfen uns letztlich überzeugen konnten, sehen Sie hier im Video:

So viel kosten Faschings-Krapfen aktuell im Allgäu

Nicht nur bei den saisonalen Krapfen unterscheiden sich die Preise, sondern auch die klassischen Krapfen mit Marmeladenfülllung sind unterschiedlich teuer - je nach Region und Anbieter. Bei Lebensmitteln steigen zudem die Preise seit Monaten - gilt das auch für die Krapfen, die in der Faschingszeit bei Allgäuer Bäckereien verkauft werden? Das erfahren Sie hier.

Falls Sie zuhause selbst Krapfen backen möchten, finden Sie hier ein Rezept für den Karnevalsklassiker. Einen Blick hinter die Kulissen einer Konditorei in Marktoberdorf mit Video gibt es hier.