Ausstellung "Die Südliche": Kunstpreis für Nic Albrecht

Die Südliche in Immenstadt: Nic Albrecht erhält Kunstpreis des Landkreises Oberallgäu. Er kommentiert das Zeitgeschehen und zeigt die Schönheit der Natur.

04.10.2022 | Stand: 19:30 Uhr

Die Augen sind weit aufgerissen, die Haare stehen zu Berge. Das blanke Entsetzen spricht aus den Gesichtern der Kinder. Sie lugen hinter den Schultern eines Soldaten mit Tarnhelm und Mundschutz hervor. Das Abbild des Kämpfers ist dabei von einer Unzahl an Einschusslöchern übersät. „Krieg, Soldat, Kinder“ nennt Nic Albrecht sein heuer entstandenes Bild. Der mittlerweile 90 Jahre alte Künstler, der in Bad Hindelang lebt, hat selbst die Schrecken des Zweiten Weltkriegs erlebt: Bombardierung, Zerstörung des Elternhauses, Flucht und Vertreibung. Vielfach hat er in seinen Werken politisch und gesellschaftlich Stellung bezogen. Und das verdeutlichen auch die vier Bilder, die er bei der „Südlichen“ im Immenstädter Museum Hofmühle präsentiert. Für sie hat er den mit 2000 Euro dotierten Kunstpreis des Landkreises Oberallgäu erhalten.

