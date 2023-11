Austro-Stars Seiler und Speer und Josh bringen in Kempten 3500 Fans zum feiern

Sie gehören zu den angesagtesten Künstlern Österreichs: Seiler und Speer ("Ham kummst") und Josh ("Cordula Grün"). Die besten Fotos ihres Auftritts in Kempten.

23.11.2023 | Stand: 22:55 Uhr

Was, wenn man nicht so recht weiß, wer Vorband ist und wer der Hauptact? So ging es vielen der 3500 Musikfans am Donnerstagabend in der Bigbox in Kempten. Denn angekündigt waren Seiler & Speer sowie der Wiener Sänger Josh. Alle drei gehören zu den derzeit angesagtesten Künstlern in der Alpenrepublik. Während Christopher Seiler und Bernhard Speer bereits 2015 mit dem Hit "Ham kummst" ihren Durchbruch feierten, gelang dies Josh drei Jahre später mit "Cordula Grün."

Seiler und Speer mit Special Guest Josh: die besten Fotos

Beide Songs handeln von Beziehungen zu Frauen. Die drei Künstler vertreten auch sonst eine sehr ähnliche Musikrichtung. Privat scheinen sie sich auch gut zu verstehen. Schließlich flachsten die Drei gemeinsam auf der Bühne, obwohl sie eigentlich als separate Acts angekündigt waren.

Wer nun der eigentliche Star des Abends war? Egal. Denn: "Wir tun das alles nur aus Liebe", sangen die Drei am Ende etwas selbstironisch den Klassiker von Peter Alexander.