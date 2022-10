Auto gerät auf nasser Straße ins Schleudern: Fahrer schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 66-jähriger Autofahrer bei einem Unfall auf der A 96 bei Leutkirch.

02.10.2022 | Stand: 10:35 Uhr

Schwere Verletzungen zog sich am Samstagnachmittag (1. Oktober 2022) der 66-jährige Lenker eines BMW M4 bei einem Unfall zu, als er auf der A96 von München nach Lindau fuhr. Vermutlich auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab.

Anschließend kollidierte der BMW mit einem Verkehrsschild und überschlug sich mehrfach. Der schwerverletzte Fahrer und seine leichtverletzte Beifahrerin kamen zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 80.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen für mehrere Stunden gesperrt werden, wie die Polizei mitteilt.

