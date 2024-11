Warum Auto-Versicherungen jetzt teurer werden - und wie man sparen kann

Viele Autohalter müssen kommendes Jahr mehr für ihre Kfz-Versicherung zahlen. Teilweise steigen die Beiträge um mehrere Hundert Euro. Woran liegt das? Vor allem an drei Gründen, sagt Wilhelm Steinke, Versicherungsmakler aus Irsee (Kreis Ostallgäu). So sei der Stundensatz in Autowerkstätten gestiegen und Ersatzteile für Fahrzeuge würden immer teurer. Der Gesamtverband der Versicherer (GDV) mit Sitz in Berlin bestätigt das. Hat es vor zehn Jahren durchschnittlich 2500 Euro gekostet, einen Schaden an einem Auto über die Haftpflichtversicherung zu beheben, waren es im vergangenen Jahr 4000 Euro, sagt eine GDV-Sprecherin.

