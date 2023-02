Autofahrer sieht von A7 aus Flugobjekt mit Rauch - dann startet eine große Suchaktion

Eine größere Suchaktion hat die Polizei am späten Sonntagnachmittag in Atem gehalten. Unklar war, ob zwischen Sulzberg und Seeg ein Flugzeug abgestürzt war.

12.02.2023 | Stand: 19:46 Uhr

Ein Autofahrer hatte gegen 16.30 Uhr von der Autobahn A7 bei Sulzberg aus ein Flugobjekt am Himmel entdeckt, das eine Rauchfahne hinter sich her zog. Weil er das Flugobjekt während der Fahrt nicht weiter beobachten konnte, befürchtete der Autofahrer, dass eventuell ein Flugzeug abgestürzt oder notgelandet sein könnte.

Suchaktion am Sonntag bei Sulzberg: Auch ein Hubschrauber war im Einsatz

Da auch Fußgänger das Flugobjekt samt Rauchfahne bemerkt hatten, startete die Polizei eine umfangreiche Suchaktion. "Dort gibt es ein großes Waldgebiet, deshalb war ein Hubschrauber im Einsatz", so ein Sprecher der Polizei am Sonntagabend gegenüber unserer Redaktion. Auch am Boden suchten zahlreiche Kräfte der Polizei und Feuerwehr das Gebiet mit Einsatzfahrzeugen ab. Die großangelegte Suchaktion blieb aber ohne stichhaltiges Ergebnis.

Sulzberg: Flugobjekt mit Rauchfahne war vermutlich ein Modellflieger

"Wir haben dann erfahren, dass in dem Gebiet Modellflieger unterwegs waren", so der Polizeisprecher weiter. Deshalb sei es wahrscheinlich, dass es sich bei dem gesichteten Flugobjekt um ein Modellflugzeug gehandelt habe. Ob der Flieger wie in Modellbaukreisen üblich mit einer Rauchdüse ausgestattet war, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Das Fliegen mit Rauch gehört bei Modellflugveranstaltungen zu den besonderen Highlights.

Lesen Sie auch: Feuerwehreinsatz in Sulzberg in der Nacht auf Samstag: Ein Auto in einer Garage fing Feuer. Die Besitzerin bemerkte den Brand schnell und rief die Feuerwehr.

Und: Das Feuer im Jufa-Hotel in Wangen hat am Freitag auch Einsatzkräfte aus dem Westallgäu stundenlang gefordert. Was die Polizei am Sonntag zur Ursache sagt.