„Umwelt schonen, Geld sparen“: So lebt ein Allgäuer Ehepaar ohne eigenes Auto

Es war eine bewusste Entscheidung, die ihr Leben in vielen Punkten veränderte. Vor sechs Jahren schaffte das Ehepaar Uwe (65) und Christine (59) Vry aus Kempten ihr Auto ab. „An oberster Stelle stand der Klimaschutz“, sagen die beiden. Inzwischen wissen sie: Es rentierte sich auch finanziell. Knapp 2000 Euro sparen sie pro Jahr, haben sie ausgerechnet. Gleich geblieben ist ihr Aktionsradius. Die beiden unternehmen gerne Ausflüge in der Region, beispielsweise Wanderungen. Doch wie funktioniert das ohne eigenes Auto? Hier sprechen sie über...

...den Autoverzicht

Zu den Vielfahrern zählten die Vrys nicht. 3000 bis 5000 Kilometer legten sie pro Jahr mit ihrem Auto zurück. Oft stand ihr Kleinwagen längere Zeit auf dem Parkplatz oder in der Tiefgarage. „Es muss doch auch ohne gehen“, dachten sie sich. Doch gänzlich auf das eigene Auto zu verzichten, ist ein großer Schritt. Sie testeten über mehrere Monate, ob das Leben „ohne“ klappen würde. Das Ergebnis war positiv. Im April 2019 verschrotteten sie ihr 24 Jahre altes Auto.

...die Umstellung

„Es hat von Anfang an erstaunlich gut geklappt“, sind sich die beiden einig. „Wir bekommen alles wunderbar hin - sowohl im Alltag als auch in der Freizeit.“ Doch es bedürfe auch einer Bereitschaft dazu. „Man muss mehr planen - gerade bei Ausflügen mit Bus und Bahn: Wann und wie komme ich hin? Wann geht es wieder zurück?“ Dazu kommt: Fahrten mit dem ÖPNV, zum Beispiel zum Startpunkt einer Wanderung, dauern häufig länger als mit dem Auto. „Uns macht das nichts aus. Wir sehen das als Teil unseres Ausflugs. Man kann den Blick auf die Landschaft genießen, kommt mit Leuten ins Gespräch“, sagt Christine Vry.

...die Alternativen zum eigenen Auto

Die Vrys setzen auf einen breiten Mix. Vieles erledigen sie zu Fuß oder mit dem Rad. Dabei profitieren sie von ihrer zentrumsnahen Wohnlage. Für kleinere Fahrten, zum Beispiel zum Getränkekaufen, nutzen sie Carsharing. In Kempten bieten zwei Firmen Autos zur gemeinschaftlichen Nutzung an. „Das klappt sehr gut und auch spontan“, erzählen die Vrys. Sie buchen am liebsten E-Autos: „Wir wollen dem Klima zuliebe so wenig wie möglich mit Verbrennermotor fahren.“ Für Ausflüge setzen sie aufs Fahrrad sowie auf Bus und Bahn. Ab und zu wird auch auf ein Taxi zurückgegriffen oder sie starten als Mitfahrer im Auto von Freunden zu einem gemeinsamen Ausflug.

...das ÖPNV-Angebot im Allgäu

Das Ehepaar hat damit überwiegend positive Erfahrungen gemacht. Lediglich an Sonntagen lasse speziell das Busangebot teils zu wünschen übrig. Als große Hilfe empfinden sie die Moby-App der Bayerischen Eisenbahngesellschaft. Sie kennt über 40.000 Bahn- und Bushaltestellen, nennt Abfahrten und Ankünfte an Haltestellen, die von den Reisenden ausgewählt werden. „Das Ganze funktioniert bundesweit und läuft in Echtzeit. Ich erfahre also auch Verspätungen oder Ausfälle“, sagt Uwe Vry. Zum Wandern fahren sie beispielsweise mit dem Zug von Kempten nach Sonthofen und steigen dort in den Bus über Bad Hindelang nach Oberjoch um. Als Vorteil empfinden sie, dass man manche Touren mit dem ÖPNV sogar flexibler planen kann als mit dem Auto. Beispiel: Uwe Vry fuhr vor Kurzem mit dem Bus nach Obergünzburg, lief von dort eine lange Tour bis nach Kaufbeuren, ehe er sich in den Zug zurück nach Kempten setzte. Eines betonen die Vrys: „Durch unseren Wohnort nahe der Innenstadt sind wir mit Carsharing und ÖPNV-Anbindung priviligiert. Wer auf dem Land lebt, tut sich schwerer.“

...das Geldsparen

Rentner Uwe Vry, früher Leiter einer Berufsfachschule, hat genau Buch geführt. Die Ausgaben für das Auto, inklusive Sprit, TÜV, Versicherung und Kfz-Steuer betrugen zuletzt 4100 Euro pro Jahr. Durch den Verzicht spart das Ehepaar 1900 Euro im Jahr. Für ÖPNV, Carsharing und die wenigen Taxifahrten gaben die Vrys 2200 Euro aus. Sie benutzten Deutschland-Ticket und Bahncard und achteten bei weiteren Reisen mit der Bahn auf eine frühe und damit günstigere Buchung. Vor allem das Deutschland-Ticket hat sich für die beiden als „genial“ erwiesen. Denn es ermöglicht im Nahverkehr sowohl die Bahn als auch die Busnutzung. Fazit: „Umwelt schonen und gleichzeitig Geld sparen - was will man mehr?“