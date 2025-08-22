B12 von Kempten nach Buchloe Der vierspurige B12-Ausbau sorgt für Ärger - doch geht es überhaupt eine Nummer kleiner?

Der geplante Ausbau mit 28 Metern Breite zwischen Kempten und Buchloe stockt. Kritiker bringen immer wieder eine abgespeckte Straße ins Spiel. Welche Folgen hätte das?