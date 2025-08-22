Der vierspurige B12-Ausbau sorgt für Ärger - doch geht es überhaupt eine Nummer kleiner?

28 Meter breit soll die B12 durch den geplanten vierspurigen Ausbau zwischen Kempten und Buchloe werden. Dann wäre die wichtige Verkehrsachse in Richtung München autobahnähnlich ausgebaut. Seit Jahren heißt es jedoch von Kritikern, dass die Straße damit zu breit sei. Mit Blick auf den Flächenfraß müsse auch ein geringerer Querschnitt von 21 Metern möglich sein. Doch geht das überhaupt?
B12 von Kempten nach Buchloe
