Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten

B12-Ausbau zwischen Kempten und Buchloe: Diskussion um Breite und Genehmigungen

B12 von Kempten nach Buchloe

Der vierspurige B12-Ausbau sorgt für Ärger - doch geht es überhaupt eine Nummer kleiner?

Der geplante Ausbau mit 28 Metern Breite zwischen Kempten und Buchloe stockt. Kritiker bringen immer wieder eine abgespeckte Straße ins Spiel. Welche Folgen hätte das?
Von Felix Futschik
    • |
    • |
    • |
    Die B12 soll auf dem Abschnitt zwischen Kempten und Buchloe vierspurig ausgebaut werden.
    Die B12 soll auf dem Abschnitt zwischen Kempten und Buchloe vierspurig ausgebaut werden. Foto: Harald Langer

    28 Meter breit soll die B12 durch den geplanten vierspurigen Ausbau zwischen Kempten und Buchloe werden. Dann wäre die wichtige Verkehrsachse in Richtung München autobahnähnlich ausgebaut. Seit Jahren heißt es jedoch von Kritikern, dass die Straße damit zu breit sei. Mit Blick auf den Flächenfraß müsse auch ein geringerer Querschnitt von 21 Metern möglich sein. Doch geht das überhaupt?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden