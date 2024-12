Baby-Boomer werden 60: Allgäuer schwelgen in Erinnerung und blicken in die Zukunft

Mit dem Mofa über Feldwege brettern - ohne Führerschein. Und dann mit den Nachbarskindern so lange im Wald spielen, bis es dunkel wird. Erinnern Sie sich? Viele Leserinnen und Leser haben genau das getan und uns in den vergangenen Tagen ihre Gedanken an vergangene Zeiten geschickt. In einem Leseraufruf hatten wir den Jahrgang 1964 darum gebeten. Denn die „Baby-Boomer“ wurden bereits oder werden noch heuer 60 Jahre alt.

Icon Vergrößern Das Ende der DDR: Menschen erklettern in der Nacht zum 10. November 1989 vor dem Brandenburger Tor die Berliner Mauer. Foto: Peter Kneffel, dpa (Archiv) Icon Schließen Schließen Das Ende der DDR: Menschen erklettern in der Nacht zum 10. November 1989 vor dem Brandenburger Tor die Berliner Mauer. Foto: Peter Kneffel, dpa (Archiv)

Damals, 1964, kamen in ganz Deutschland rund 1,4 Millionen Kinder zur Welt. So viele wie noch nie im Land und mitten im Wirtschaftsaufschwung der BRD. Später sollte diese Generation deshalb die „Baby-Boomer“ genannt werden. Bei ihrer Geburt wurde den Mädchen eine Lebenserwartung von 83,2 Jahren und den Buben von 77,1 Jahren prognostiziert. Das lässt sich beim Statistischen Bundesamt nachlesen.

Icon Vergrößern Am 26. April 1986 explodiert Block vier im Atomkraftwerk Tschernobyl in der heutigen Ukraine. Die radioaktiven Auswirkungen waren auch im Allgäu zu spüren - und sind es bis heute. Foto: dpa (Archivfoto) Icon Schließen Schließen Am 26. April 1986 explodiert Block vier im Atomkraftwerk Tschernobyl in der heutigen Ukraine. Die radioaktiven Auswirkungen waren auch im Allgäu zu spüren - und sind es bis heute. Foto: dpa (Archivfoto)

Was sie in den vergangenen Jahrzehnten erleben durften, ist gewaltig. Nur wenige Jahre nach ihrer Geburt, im Jahr 1969, gelang der Menschheit der erste Flug zum Mond. Als die „Baby-Boomer“ ihre Jugend feierten, durchrauschte das Land eine Anti-Atom-Haltung. Die Grünen-Partei ist das bekannteste Gewächs dieser Zeit. Das Bewusstsein für eine schützenswerte Natur wurde größer - auch, weil sich 1986 in Tschernobyl eine Nuklearkatastrophe ereignete. Als die 1964er dann erwachsen waren, wurde Deutschland wiedervereinigt. Jetzt gehen die 64er zunehmend in Rente - und hinterlassen auf dem Arbeitsmarkt eine Lücke. Doch wie blickt die Generation aus dem Allgäu selbst auf ihre ganz persönliche Lebensgeschichte? Wir haben gefragt - und viele Leserinnen und Leser haben sich gemeldet. Das ist ihr Rückblick.

Icon Vergrößern Bei Anschlägen der Roten Armee Fraktion (RAF) starben zwischen 1968 und den 1990er-Jahren 35 Menschen. Das Bild vom 30. November 1989 zeigt die Folgen eines der Attentate. Dabei war der Vorstandssprecher der Deutschen Bank AG, Alfred Herrhausen, ums Leben gekommen. Foto: Kai-Uwe Wärner/dpa Icon Schließen Schließen Bei Anschlägen der Roten Armee Fraktion (RAF) starben zwischen 1968 und den 1990er-Jahren 35 Menschen. Das Bild vom 30. November 1989 zeigt die Folgen eines der Attentate. Dabei war der Vorstandssprecher der Deutschen Bank AG, Alfred Herrhausen, ums Leben gekommen. Foto: Kai-Uwe Wärner/dpa

Kindheit von Zufriedenheit geprägt

Silvia Uhl: Geboren und aufgewachsen ist Silvia Uhl in Blaichach, noch heute lebt die Oberallgäuerin mit ihrem Mann und der Mutter in ihrem Elternhaus, sagt sie uns. Was ihre Kindheit ausmachte? Sie sei schön und von Zufriedenheit geprägt gewesen. Um das Haus herum waren große Wiesenflächen. Ideal, um mit Nachbarskindern Gummi- oder Kästenhüpfen und Fangen zu spielen. Ihre Mutter arbeitete vormittags, der Vater kam abends um fünf von der Arbeit. Und heute? Die grünen Wiesen vermisst sie, sie werden jetzt oft und kurz geschnitten. Wildblumen hätten da kaum mehr eine Chance, zu blühen. Die 60-Jährige hinterfragt auch die heutige Erziehung: Dass Kinder teils mit einem Jahr in die Kita kommen, damit die Eltern arbeiten gehen können, um das Geld genau für diese Einrichtung zu verdienen, ist ihr ein Rätsel. Auf den Wiesen fehlen ihr heute die begeisterten Kinderrufe. Und dennoch: Ihre Heimat ist für sie Blaichaich.

„Damals hat sich die Arbeit noch gelohnt“

Maria Schmölzing: Die Memmingerin hat ihren 60. Geburtstag noch vor sich - feiern will sie ihn erst im Frühjahr, mit Familie, Freunden und Bekannten. Über ihre Kindheit schreibt sie: „Es war eine schöne Zeit. Alles viel ruhiger und friedlicher.“ Auf der Straße wurde Völkerball gespielt - immer gab es genügend Kinder, die Zeit zum Spielen hatten. Oft sei sie den ganzen Nachmittag unterwegs gewesen. Sorgen habe sich deswegen niemand machen müssen. Die Kirchenmusikerin glaubt, dass ihre Generation sorgenfreier als heutige Kinder aufwachsen durfte - obwohl auch die vergangenen Jahrezehnte politisch schwierig waren. Der Kalte Krieg, die RAF. Doch als Kind bekam man davon wenig mit, schreibt sie. Heute sei das anders. Kinder würden durch Handy und Internet den ganzen Tag mit Schreckensmeldungen konfrontiert. Auch die Wirtschaft boomte während ihres Aufwachsens. „Damals hat sich Arbeit noch gelohnt.“

Icon Vergrößern Maria Schmölzing aus Memmingen hat ihren 60. Geburtstag noch vor sich. Foto: Maria Schmölzing Icon Schließen Schließen Maria Schmölzing aus Memmingen hat ihren 60. Geburtstag noch vor sich. Foto: Maria Schmölzing

Sportschau gegen Raumschiff Enterprise

Manfred Hailer: „Wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, bleibt nur zu sagen: ‚War das schön‘“, schreibt uns der Allgäuer Manred Hailer. Im Grunde hatte er keine großen Sorgen und Ängste in der Kindheit. Er vermutet, dass das wahrscheinlich viele aus seiner Generation so sehen. Da gab es höchstens Kämpfe um die Fernsehrechte im heimischen Wohnzimmer: Die „Sportschau“ und das „Raumschiff Enterprise“ überschnitten sich zeitlich. Als Kind hätte er viel Zeit draußen verbracht, da kamen schon einmal die Hausaufgaben zu kurz. Die Zeit in der Natur habe er dann auch später als Läufer und Triathlet weitergelebt - für ihn der richtige Ausgleich zwischen Arbeit und Leben. Auf diese Hobbys freue er sich nach 45 Jahren Arbeit jetzt umso mehr. Was er sich für die Zukunft wünscht? Wieder einen respektvollen Umgang miteinander. Sorgen bereiten ihm die Machthaberei, die Geldgier und der religiöse Fanatismus auf der Welt. Der Spruch „Früher war alles besser“ stimme nicht, sagt Hailer. Es sei anders gewesen.

Icon Vergrößern Manfred Hailer wünscht sich für die Zukunft: „Wieder einen respektvollen Umgang miteinander.“ Foto: Manfred Hailer Icon Schließen Schließen Manfred Hailer wünscht sich für die Zukunft: „Wieder einen respektvollen Umgang miteinander.“ Foto: Manfred Hailer

Zeit im Wald ohne Handy und Internet

Hubert Strobel: Der 60-jährige Hubert Strobel berichtet von einer unbeschwerten Kindheit in Wiggensbach (Oberallgäu), wo er noch heute lebt. Damals hätte er viel Zeit im Wald oder am Weiher verbracht - ohne Handy und Internet. Seine Eltern hätten einen Schmiedbetrieb mit Hufschlag gehabt. Noch heute habe er den Geruch von heißem Hufeisen in der Nase. Sich in einem Verein zu engagieren, hält er bis heute für wichtig. Man sei dann mit Alt und Jung zusammen. Strobel spielt Tuba in der Harmoniemusik Wiggensbach. Seiner Meinung nach war es ein Fehler, die Wehrpflicht und den Zivildienst abzuschaffen. Der Respekt und das Miteinander gingen so verloren. Die Welt entwickelt sich hin zu einer „Ich-Gesellschaft“, schreibt Strobel. Viele würden nur an sich selbst denken. Dabei sei es wichtig, sich bewusst zu sein, wer einem das Leben ermöglicht hat: die Eltern.

Icon Vergrößern Hubert Strobel hält es bis heute für wichtig, sich in einem Verein zu engagieren. Foto: Hubert Strobel Icon Schließen Schließen Hubert Strobel hält es bis heute für wichtig, sich in einem Verein zu engagieren. Foto: Hubert Strobel

Die Jugend macht ihm Mut

Johann „Hansi“ Paulus: Wer am 11. 11. Geburtstag hat, der feiert freilich eine Party mit Beginn um 11.11 Uhr, schreibt uns Johann „Hansi“ Paulus aus Mauerstetten. Genau so habe er es zu seinem 60. Geburtstag gemacht. Gekommen seien viele Gratulanten, darunter auch seine Musikkameraden aus der örtlichen Kapelle - 16 Jahre lang war er ihr Vorsitzender. Mit Blick auf die Zukunft mache ihm die Jugend Mut - weil sie „wirklich was bewegt“. Sorgen bereitet ihm dagegen die weltpolitische Lage. Er hofft, dass in den Kriegsgebieten so schnell wie möglich wieder Frieden einkehrt. So viel Frieden eben, wie er ihn auch in seiner Kindheit erfahren durfte: Er wuchs auf einem kleinen Bauernhof in Mauerstetten (Ostallgäu) auf. Einen Kindergarten habe es damals noch nicht gegeben. Nach der Schule spielte er mit Freunden auf einer Wiese Fußball. Heute würde man das bei Kindern leider nicht mehr sehen. Dass es weder Handy noch Internet gab, habe nicht geschadet. Man konnte sich auch so verabreden. Paulus glaubt, dass der Arbeitsmarkt durchaus aufrechterhalten werden kann - allerdings nicht mit einer Drei- oder Vier-Tage-Woche.

Icon Vergrößern Johann (Hansi) Paulus macht mit Blick auf die Zukunft die Jugend Mut, weil sie „wirklich was bewegt“. Foto: Johann Paulus Icon Schließen Schließen Johann (Hansi) Paulus macht mit Blick auf die Zukunft die Jugend Mut, weil sie „wirklich was bewegt“. Foto: Johann Paulus

Ohne Führerschein auf dem Mofa

Max Rimmel: Moped fahren im Dorf, nicht immer mit Führerschein. Aber das war in der Kindheit der Baby-Boomer den meisten Leuten wurscht, erinnert sich Max Rimmel aus Bolsterlang, Mitglied im Gemeinderat, gerne zurück. Seine Kindheit war eine wunderschöne Zeit, sagt er am Telefon. Die Generation der Eltern hätte schon am Wohlstand der Nation gearbeitet, seine Generation hätte weitergemacht. Doch jetzt allerdings drohe diese Wirtschaftsleistung zu zerbröseln. Sorgen bereitet ihm die Arbeitsmoral der jungen Generation. Wenn er seine Kinder und Enkelkinder betrachtet, frage er sich manchmal, in was für einer Welt sie groß werden müssen. Die Kinder heute seien im Gegensatz zu seiner Generation sehr behütet - teils zu sehr, findet er. Überall werde auf sie aufgepasst, kein Schritt geht mehr allein. Seine Jugend sei noch deutlich freier gewesen, ist er der Meinung. Mut macht ihm, dass er viel geschafft hat in seinem Leben. Dass er noch im Alter davon zehren wird. Etwa von seinem abbezahlten Haus.

Icon Vergrößern Max Rimmel bereitet die Arbeitsmoral der jungen Generation Sorgen. Foto: Max Rimmel Icon Schließen Schließen Max Rimmel bereitet die Arbeitsmoral der jungen Generation Sorgen. Foto: Max Rimmel