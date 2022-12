Ausgesetztes Baby aus Immenstadt hat nun Pflegeeltern

Nachdem ein Baby in Immenstadt ausgesetzt wurde, gibt es nun gute Nachrichten.Aber es bleibt die Frage: Wie können solche Fälle verhindert werden?

16.12.2022 | Stand: 12:05 Uhr

Über eine Woche ist es nun her, seit ein erst wenige Minuten altes Baby vor dem Krankenhaus in Immenstadt ausgesetzt wurde. Noch befindet sich der Junge in der Obhut der Kemptener Kinderklinik – Besuch erhält das Baby von seinen Pflegeeltern. Die würden sich bereits kümmern, teilt das Kreisjugendamt Oberallgäu mit: „Eine Entlassung des kleinen Jungen zu den Pflegeeltern steht in Kürze an.“ Die Mutter wurde offenbar noch nicht gefunden. Laut Staatsanwaltschaft dauern die Ermittlungen an.

