"Ich hoffe, er weiß, was für eine Granate du bist!" - wer ist beim Bachelor weiter?

Es wird eng beim Bachelor, noch fünf Frauen sind im Rennen. Wie geht es für Chiara aus Kaufbeuren weiter?

16.03.2022 | Stand: 22:15 Uhr

Rekord! Zumindest glaube ich das. Wirklich belegen kann ich es nicht, aber zumindest ist es doch selten, dass jemand mit Allgäuer Bezug so lange in einer Trash-TV-Sendung zu sehen ist. Ob das jetzt erstrebenswert ist oder nicht, werde ich hier nicht bewerten. Fakt ist: Chiara, die aus Kaufbeuren kommt und mittlerweile in Köln lebt, kämpft immer noch um das Herz des "Bachelor" Dominik.

Bereits im Vorspann ist die 24-Jährige in Tränen aufgelöst zu sehen - ob es am Ende für eine Rose reicht? Zuerst aber wird diese Folge etwas "ganz Besonderes", das hatte Dominik bereits letztes Mal versprochen, denn: Mutti kommt vorbei! Leider nicht Angela Merkel, die sich bei RTL aus der Kanzlerinnen-Rente zurückmeldet (das wäre das bisherige TV-Highlight meines Lebens), sondern Dominiks Mutter, die die verbliebenen fünf Kandidatinnen unter die Lupe nehmen soll: Chiara, Nele, Anna, Christina und everybody's Hassfigur Jana-Maria.

"Es ist das aufregendste Date der ganzen Reise für mich", kündigt Dominik an. Mutti selbst wirkt sehr unsicher vor der Kamera - "Dooomeeeenik!" - und verdrückt erst einmal ein paar Tränchen, weil sie ihren Sohnemann nicht umarmen darf (Corona!). Am Tisch eröffnet Dominik erst einmal das Gespräch mit "Stell dir vor, du schläfst mit einer Frau" - irritierter Blick von Mutti - und fügt schnell hinzu "Also im Bett ein...". Erst einmal das Missverständnis aufklären: "Ich habe mit keiner Frau so ineinander geschlafen." Erklärende Handbewegung. Etwas mehr als eine Minute ist vergangen und die Folge verdient schon das Prädikat "cringe", gefällt mir.

Die Kandidatinnen treffen die Mutter des Bachelor

Dominik enthüllt dann erst einmal, dass er bereits vier Frauen geküsst hat. Für alle, die das nicht mehr so auf dem Schirm haben: Nele, Anna, Jana-Maria und Emily (die mittlerweile aber raus ist). Für Christian und Chiara gab es bisher keinen Kuss. Ein schlechtes Zeichen?

Erst einmal aber Auftritt der Kandidatinnen - und ein großer Pluspunkt für Anna, die den Bachelor erst einmal ignoriert und ihn Richtung Mama lächelt: "Schön, Sie kennen zu lernen!"

"Ich dachte immer, ich bin wegen Dominik aufgeregt, aber seine Mutter hat heute noch einmal einen draufgesetzt", gesteht Chiara. Von Mutti gibt's aber zunächst nur Lob: "Ich muss dir sagen, du hast 'nen tollen Geschmack!"

Sonst schnappt sich der Bachelor die Kandidatinnen zum Einzelgespräch, heute darf Mutti das machen. Als Erstes sind Jana-Maria und Nele dran, Letztere hat sogar ein Geschenk dabei: einen kleinen mexikanischen Herzanhänger. Kluger Schachzug, Mutti ist sichtlich gerührt. Problem: Jana-Maria hat gleich drei Geschenke. "Also Taktik war es nicht..." Als ob, Jana-Maria, als ob!

"Zwei Power-Frauen, das ist genau das, was Dominik braucht", ist Muttis Fazit.

Chiara, die heute in deutlich dezenterem Make-Up auftritt als sonst, gesteht gleich zu Beginn: "Mich freut das so, Sie kennenzulernen! Bei uns sind die Eltern das höchste Gut und ich weiß das sehr zu schätzen." Mutti spricht Chiara auch gleich auf ihre Kreuz-Kette an: "Hat das für dich auch 'ne Bedeutung?" Ja, antwortet die 24-Jährige, sie sei gläubige Christin. Und ja, Kinder möchte sie auch definitiv. Ob Chiara punktet? Schwer zu sagen, denn Dominiks Mutter ist zu allen sehr nett und das Prädikat "süß", das die Kandidatinnen bisher verliehen haben, trifft auf jeden Fall zu. "Ich möchte auf jeden Fall nicht in seiner Haut stecken", betont Mutti, denn sie findet alle fünf "so lieb". "Ich hoffe, sie konnte in den wenigen Minuten ein klares Bild von mir erhalten", bangt Chiara.

Erste Nacht der Rosen beim Bachelor: Wer fliegt raus?

Und dann wird's richtig dramatisch, denn: "Heute wird noch eine Entscheidung getroffen", verkündet Dominik. "Ich brauch' Eindrücke von dir, ich muss heute Abend wieder eine nachhause schicken." Klare Ansage an Mutti. Und die gibt auch gleich ein Statement ab: "Also vom Wesen würden ab besten Jana-Maria, Nele und Christina zu dir passen." Ihr abschließender Rat: "Hör auf dein Herz!"

"Nacht der Rosen", Teil 1, und Rose 1 geht an Nele ("Du merkst, wenn es mir schlecht geht, wir sind echt weit in unserer Beziehung"). Auch Anna ist weiter, auch wenn sie bei Mutti nicht unter den Favoritinnen war. Jana-Maria konnte mit ihren Geschenken wohl punkten, denn auch sie bekommt eine Rose. Und da waren es nur noch zwei - und hier hält sich Dominik an Muttis Empfehlung und entscheidet sich für Christina. "Ich habe das Gefühl, ich könnte dich überall mit hinnehmen, zu Familie, zu Freunden, und alle würden sagen, dass du eine tolle Frau bist."

Chiara kann ihre Tränen in den Einspielern nicht zurückhalten, zeigt sich aber gegenüber Dominik gefasst: "Du bist ein super, super tolle Frau, wirklich, aber der Funke ist dann doch nicht so ganz übergesprungen."

Das soll er aber am nächsten Tag beim Einzeldate mit Nele: einkaufen, kochen, chillen "bei mir zuhause, also wo ich hier wohne". Nele kann aber das Übernachtungsdate mit Anna aus Folge 7 nicht vergessen: "Das war wie ein Schlag ins Gesicht."

Sie kann sich erst nach dem Kochen (Spaghetti mit Tomatensoße) fallen lassen, da wird nämlich auf der Couch gekuschelt. "Wir kommen uns von Date zu Date immer näher", gesteht Dominik. Für Nele gibt es dann noch eine Überraschung: eine Video-Botschaft von ihrer Mutter. "Ich hoffe, er weiß, was für eine Granate du bist." "Hat sie Granate gesagt?!", wiederholen beide ungläubig die Aussage von Neles Mutter. "Find' ich sympathisch", sagt Dominik. Und: "Ich lass dich niemals heute gehen, ohne dich geküsst zu haben, nur dass du das weißt." Also gibt's keinen gar nicht gezwungen wirkenden Kuss, während das Tablet mit dem Abbild von Neles Mutter am Boden liegt. Aber bleiben darf Nele auch nach vielen weiteren Küssen nicht...

Zwischen Nele und Dominik kommt es zum Kuss - mal wieder! Bild: RTL

Denn Dominik muss ja auch "an die anderen Frauen denken"... wie soll er seine Gefühle nur einordnen? "Ich bin am A...", sagt er in Richtung Kamera und zeigt etwas, das man tatsächlich mal als echtes Lachen deuten könnte. "Ja", sagt eine Frauenstimme und lacht. Plot-Twist: Keine der Kandidatinnen wird seine feste Freundin, sondern die Kamerafrau - das wärs's doch.

Wie läuft das Einzeldate von Jana-Maria und dem Bachelor?

Aber erst einmal: Wellness-Tag mit Jana-Maria, mit der es vergangene Woche ja ein wenig Stress gab. "Ich habe Angst vor der nächsten Nacht der Rosen", gesteht Jana-Maria im Pool. "Ich kann dir leider keine Sicherheit geben." Oh, oh! Aber dann liegen sie wieder auf der Liege und kuscheln: "Wenn die Kameras jetzt aus wären, würdest du über mich herfallen?" "Auf jeden Fall", bestätigt Jana-Maria. Über ihn herfallen, will sie dann doch nicht, aber geküsst wird. "Jetzt hast du meine Titte in der Hand", stellt sie danach fest. Ausdrucksweise, Jana-Maria, darüber hatten wir doch schon einmal geredet! "Wenn ihr mich mit der alleine lasst, jaaa, mhhm, keine Ahnung", druckst er herum.

Aber auch Jana-Maria bekommt einen Kuss... Bild: RTL

Auch Jana-Maria bekommt eine Nachricht von ihrer Familie, in der Bruder Rick-Leon erst einmal klarstellt: "Also, Bachelor, wir hoffen, du entscheidest dich für unsere Jana und wenn ihr uns dann in Spanien besuchen kommt, entscheide ich, ob wir uns für dich entscheiden." Wunderbarer Doppelname und Macho-Gehabe, fantastisch.

Bevor Dominik aber Jana-Marias Macho-Bruder kennenlernen kann, steht erst einmal ein Date mit Christina an, sie schlendern durch die Straßen der mexikanischen Hafenstadt. Etwas richtig Spannendes passiert dabei allerdings nicht... und so richtig viel Zweisamkeit entsteht da auch nicht. Muss Christina nun doch auch bangen?

Richtig nervös ist Dominik dann vor dem Date mit Anna, denn die macht ihm im Gegensatz zu den anderen nicht durchgehend Komplimente, sondern ist immer eher zurückhaltend. "Anna ist Realistin", sagt Dominik und er sei eher verträumt.

Anna weint auf jeden Fall erst einmal, weil "eine andere Frau" (Zitat von Dominik, es war Jana-Maria, Info von mir) gesagt hat, dass Anna über Dominiks Dance-Moves lacht. Anna, wir alle lachen darüber, scheu dich nicht zu unserer Gruppe zu gehören. Das Gespräch erinnert in Sachen Dramatik an den "Armband-Skandal" aus Folge 5.

Der Bachelor: Wer ist raus?

Dann gibt es aber erst einmal ein "süßes Geschenk" von Anna - sie schreiben gemeinsam ihre Wünsche für die Zukunft auf - und Dominik, der wohl so überwältigt von dieser emotionalen Geste von der kühlen Anna ist, küsst sie spontan. "Ich brenne für Anna!"

... und für Anna. Bild: RTL

Gute Aussichten für Anna in der Nacht der Rosen? Zunächst nicht: Die erste Rose geht dieses Mal an Jana-Maria, die wahrscheinlich auch einen richtigen Streit vom Zaun gebrochen hätte, wenn dem nicht so gewesen wäre.

"Du hast es geschafft, mir diese Woche ein sehr wichtiges Puzzleteil geliefert, von dem ich Angst hatte, dass ich es bei dir nicht finde - Anna!" Auch für Nele gibt es eine Rose - und Christina, die schon bei der ersten Nacht der Rosen eine der zwei Letzten war, geht leer aus. Und auch bei ihr sind "keine Gefühle entstanden", irgendwo auf der Reise sei der Funke nicht übergesprungen.

Die verbliebenen Drei, sind auf "einem Level", betont Dominik - man darf also gespannt sein, wie es nächste Woche weitergeht. Etwas mehr Drama als in dieser doch sehr lau vor sich hin plätschernden Folge wäre aber nett, danke.

Weitere Informationen zu "Der Bachelor" und ganze Folgen finden Sie bei RTL+ auf www.tvnow.de.