Jugendliche schlagen Schüler zusammen

In Bad Wörishofen ist ein Elfjähriger von einer Gruppe Jugendlicher verprügelt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

24.12.2021 | Stand: 12:11 Uhr

Der Elfjährige war am Donnerstag auf dem Nachhauseweg von der Schule in der Bahnhofstraße in Bad Wörishofen unterwegs, als er von einer bislang unbekannten Gruppe von fünf Jugendlichen körperlich angegangen wurde.

Die Gruppe warf zunächst nur Schneebälle nach dem Schüler, berichtete die Polizei. Dann seien die Jugendlichen auf den Elfjährigen losgegangen und hätten ihn mit Schlägen gegen den Kopf und den Oberkörper verprügelt.

Nach dem Übergriff flüchtete die Gruppe in unbekannte Richtung. Der Junge wurde mit Schmerzen am Kopf leicht verletzt und erschien im Anschluss zur Anzeigenerstattung bei der örtlichen Polizeidienststelle.

Die Polizei Bad Wörishofen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden.