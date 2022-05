Heute ist Tag des Brotes: Diese Bäckereien gibt es laut der Innungen im Allgäu

Tag des Brotes: Am 18. Mai findet zum zehnten Mal der Aktionstag der Bäckerinnungen statt. Hier finden Sie alle Innungsbäckereien im Allgäu in der Übersicht.

18.05.2022 | Stand: 05:30 Uhr

"Das Allgäu steht mit einer Vielzahl von Bäckereien nach wie vor gut da." Darin sind sich die Obermeister der Bäckerinnungen Kempten/Oberallgäu, Memmingen/Mindelheim und Ostallgäu einig. Während in anderen Landstrichen teils fast ausschließlich Großbäckereien dominieren, gibt es in der Region über 100 Bäckereien. Lesen Sie pünktlich zum "Tag des Brotes" alle Innungs-Betriebe im Allgäu in der Übersicht. Die Liste ist nach dem Bereich der Innungen jeweils alphabetisch geordnet.

Betriebe der Bäckerinnung Allgäu, die sich von Kempten, über das Oberallgäu bis zum Landkreis Lindau erstreckt

Bäckerei Albinger Konditorei-Café, Burgberg

Fa. Bäckerei Dedler e.K., Dietmannsried

Bäckerei Baldauf, Scheidegg

Bäckerei Bickel, Kempten

Bio-Lifestyle GmbH, Kempten

Bäckerei Elmer, Kempten

Bäckerei Dopfer GmbH, Lindau-Oberreitnau

Bäckerei Konditorei Dürr, Immenstadt

Bäckerei Einsiedler, Haldenwang

Schlossbäckerei Ettensperger, Immenstadt

Bäckerei Fischer, Sulzberg

Dorfbeck Manfred Walk, Missen

Bäckerei Göhl, Maierhöfen

Bäckerei Halder, Hindelang

Bäckerei/Konditorei Härle GmbH, Blaichach

Bäckerei Hauber, Röthenbach

Meisterbäckerei Wucherer, Weiler-Simmerberg

Bäckerei-Konditorei Holzheu, Bad Oberdorf

Bäckerei Hörmann, Sulzberg

Bäckerei Jost, Oy-Mittelberg

Bäckerei Konditorei Kirchebäck, Bad Hindelang

Bäckerei Konditorei Café Knoll, Wertach

Bäckerei und Konditorei Lukowski, Sonthofen

Bäckerei May OHG, Niedersonthofen

Bäckerei Mayr, Wertach

Bäckerei Neher, Rettenberg

Bäckerei Seruga, Scheidegg

Bäckerei Pletsch, Lindenberg

Brot- und Feinbäckerei Reiser, Missen-Wilhams

Bäckerei Reitberger GmbH, Betzigau

Bäckerei Reiter, Kempten

Bäckerei Riedle, Sonthofen-Altstädten

Bäckerei Rieser, Weiler-Simmerberg

Bäckerei Scherrer, Hirschegg

Bäckerei Schuster, Oy-Mittelberg

Landbäckerei Sinz GmbH, Durach

Bäckerei Specht GmbH, Heimenkirch

Bäckerei-Konditorei Speiser, Kempten

Vollwertbäckerei Kornblume, Ofterschwang

Bäckerei Waginger, Sonthofen

Bäckerei Weber, Altusried-Frauenzell

Bäckerei Weber, Hinterstein

Bäckerei Conditorei Wipper e.K., Kempten

Bäckerei Konditorei Wirthensohn, Sonthofen

Zendler Café & Feinbäckerei, Scheidegg

Bäckerei Ziegler, Bad Hindelang-Oberjoch

Bergbäckerei Zwisler GmbH, Stiefenhofen

Betriebe der Bäckerinnung Ostallgäu

Bäckerei Brunner GmbH, Hopferau

Bäckerei Georg Dempf, Seeg

Bäckerei Dolp GmbH, Kaufbeuren

Druckmiller GmbH & Co. KG, Marktoberdorf

Bäckerei Feneberg GmbH, Eisenberg

Bäckerei Feneberg Inh. Jakob Franz, Rettenbach

Bäckerei Werner Glas, Ronsberg

Bäckerei Moritz Gschwill, Halblech

Bäckerei Meinrad Heiland, Bertoldshofen

Bäckerei Höfler, Füssen

Bäckerei Joachim Hohenadl, Zellerberg

Bäckerei Benedikt Hörburger, Obergünzburg

Bäckerei Karl Heinz Kohlhund, Obergünzburg

Bäckerei Gudrun Koneberg, Irsee

Bäckerei Christian Körber, Kaufbeuren

Bäckerei Peter Kraus, Leuterschach

Christl´s Kuchentraum Christine Lang, Halblech

Bäckerei Vinzenz Lipp, Rückholz

Bäckerei Christoph Mautz, Pfronten

Bäckerei Andreas Moser, Aitrang

Bäckerei Maximilian Niesner, Ketterschwang

Gastro & Bier GmbH Bäckerei Konditorei Eiscafe Sauerwein, Schwangau

Bäckerei Ludwig Scheitle, Günzach

Bäckerei Scheitle GmbH, Unterthingau

Bäckerei Michael Schuster, Lechbruck

Bäckerei Christian Strobel, Roßhaupten

Bäckerei Christoph Wanger, Pfronten

Für schmackhaftes Brot im Allgäu sorgen zahlreiche Betriebe in der Region. Bild: Matthias Becker, Archivfoto

Betriebe der Bäckerinnung Memmingen/Mindelheim, die auch das Unterallgäu umfasst

Bäckerei Albrecht, Ottobeuren

Bäckerei Thomas Beck, Westerheim - Rummeltshausen

Bäckerei Bittner OHG, Memmingen

Bäckerei Heribert Böhm, Sontheim

Bäckerei Bernhard Blaschke, Memmingen

Bäckerei Helmut Fiener, Breitenbrunn

Bäckerei - Konditorei Johannes Frisch, Ottobeuren

Bäckerei Alfred Fuchs, Bad Wörishofen

Bäckerei Fähndrich e.K., Bad Grönenbach

Bäckerei Fäßler, Mindelheim

Bäckerei Manfred Habdank, Memmingen - Volkratshofen

Bäckerei Hans, Kronburg - Illerbeuren

Bäckerei Niko Holzheu, Dirlewang

Backhaus Häussler GmbH & Co. KG, Memmingen

Bäckerei Klaus Hölzle, Mindelheim

Bäckerei Günther Kaiser, Bad Wörishofen

Bäckerei - Konditorei Martin Kohler, Unteregg

Bäckerei - Konditorei Günther Landerer, Legau

Bäckerei Christian Maier, Memmingen

Bäckerei Josef Mandl, Mindelheim

Back-Mayr GmbH, Mindelheim

Bäckerei Otto Müller e.K., Buxheim

Bäckerei Margit Nattenmiller, Tussenhausen

Bäckerei Thomas Neukam, Türkheim

Bäckerei Helmut Reiß, Legau - Maria Steinbach

Bäckerei Georg und Christian Schmid, Stetten

Bäckerei Thomas Schütz, Erkheim

Bäckerei Alfons Seitz, Markt Rettenbach

Bäckerei Karl-Heinz Sonntag, Legau

Bäckerei Standhartinger, Memmingen

Bäckerei Josef Wiedemann, Kammlach

Bäckerei Bernd Wieser, Bad Grönenbach

Bäckerei Winkler, Bad Wörishofen - Stockach

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.

Sie wollten uns schon immer einmal Ihre Meinung zu allgaeuer-zeitung.de sagen? Machen Sie mit bei unserer Leser-Befragung und gewinnen Sie mit etwas Glück ein iPad und viele weitere tolle Preise! Hier kommen Sie direkt zur Umfrage.

Lesen Sie auch