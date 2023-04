"Die Tatzenabdrücke waren eindeutig" Kommt der Lechtal-Bär nun ins Allgäu?

Im Lechtal, eine halbe Autostunde von Füssen entfernt, zeichnet eine Wildkamera einen Bären auf und ein Jäger findet ein gerissenes Reh. Was bisher bekannt ist.

19.04.2023 | Stand: 17:07 Uhr

Als Berufsjäger Walter Walch am Montag ein gerissenes Reh in Stanzach (Bezirk Reutte) im Schnee liegen sah, war ihm schnell klar: Das muss ein Bär gewesen sein. „Die Tatzenabdrücke waren eindeutig“, sagt er. Er folgte der Spur, sah weitere Abdrücke auf dem Boden und an einer Futterkiste. Den stichhaltigsten Beweis, dass ein Bär im Lechtal unterwegs ist, lieferten Aufnahmen einer Wildkamera, auf denen das Tier eindeutig zu erkennen ist. Der Raubwildbeauftragte des Jagdverbands habe bereits DNA-Proben gesichert, die derzeit ausgewertet werden, sagt Walch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.