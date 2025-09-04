Icon Menü
Nach schweren Unfällen an Bahnübergängen: An diesem Allgäuer Hotspot kommt die Schranke

Sicherheit an Bahnübergängen

Vor allem an unbeschrankten Bahnübergängen krachen Autos und Züge zusammen - so wie zuletzt im Oberallgäuer Sulzberg. Für einen Übergang gibt es nun eine Lösung.
Von Felix Futschik
    An diesem Bahnübergang gab es bereits mehrere schwere Unfälle, die tödlich endeten. Nun steht fest: Die Bahn rüstet den Übergang technisch auf.
    An diesem Bahnübergang gab es bereits mehrere schwere Unfälle, die tödlich endeten. Nun steht fest: Die Bahn rüstet den Übergang technisch auf. Foto: Martina Diemand

    Das Bild ist immer ähnlich: Ein Auto ist von einem Zug über die Gleise geschleift und stark beschädigt worden. Häufig sind die Insassen des Fahrzeugs schwer verletzt oder gar tot. Glück hatte am Montagabend ein 89-jähriger Mann im Oberallgäu. Zwischen Sulzberg und Oy-Mittelberg erwischte ein Zug sein Auto auf einem nicht beschrankten Bahnübergang. Er und auch die Gäste in der Regionalbahn blieben unverletzt. Mit den Jahren sind die Unfallzahlen rund um Bahnübergänge stark gesunken. Ein Grund dafür: Die Bahn und Kommunen bauen Bahnübergänge zurück.

